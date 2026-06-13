W杯オランダ戦直前に主将離脱

サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、北中米ワールドカップ（W杯）のグループ初戦・オランダ戦に臨む。直前になって主将の遠藤航（リバプール）が怪我のためチームを離脱。緊急事態に衝撃が走る中、遠藤のW杯欠場決定と同時に判明した異例の数字に反響が広がっている。

33歳の遠藤は2月のリーグ戦で左足首を負傷し、手術を実施。W杯本大会メンバーに名を連ねたが、先月31日に行われたアイスランドとの壮行試合で左足に違和感を覚え、途中交代。事前合宿地のメキシコ、ベースキャンプ地の米ナッシュビルでは、別メニュー調整が続いていた中で、開幕直前での離脱となった。

日本サッカー協会は、遠藤の離脱の発表と共に、26歳・町野修斗（ボルシアMG）の追加招集を発表。前回のカタール大会では中山雄太（現・FC町田ゼルビア）の怪我による招集となり、2大会連続のW杯追加招集となった。

注目を集めたのは背番号だった。町野は遠藤が付けていた6番を引き継ぐことが決定。前線を主戦場とするアタッカーの背番号としては異例の数字となった。緊急事態の“証明”とも言える出来事。初戦が間近に迫った中での措置とはいえ、ファンは驚いたようだ。

X上には「まさかの6番」「なんでだよ笑」といった指摘が続々。かつて本田圭佑が背負った4番を引き合いに「本田の4番みたいやな」といった声も上がるなど、思わぬ形で背番号が脚光を浴びている。



（THE ANSWER編集部）