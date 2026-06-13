Jリーグオールスターでの一幕

JリーグオールスターDAZNカップが6月13日に開催され、J2・J3 EAST-Bの槙野智章監督が見せた“まさかのプレー”が話題を呼んでいる。

J2・J3 EAST-BのカズことFW三浦知良（福島ユナイテッドFC）がキャプテンマークを巻いて先発出場するなど、“お祭り”の雰囲気のなかで始まった試合は、J2・J3 EAST-Aが前半5分にFW山田寛人（湘南ベルマーレ）が先制点を挙げ、同18分にFWディサロ燦シルヴァーノ（モンテディオ山形）のゴールでリードを広げた。

J2・J3 EAST-Bは0-2のビハインドで迎えた前半28分、J2・J3 EAST-AのFW田中パウロ淳一が右サイドでボールを持って仕掛けると、テクニカルエリアにいた槙野監督が現役時代さながらのタックルでボールを奪取。まさかの“乱入”に会場は大盛り上がりとなった。

Jリーグ公式Xは「槙野智章監督がテクニカルエリアからまさかの…！」として、決定的瞬間の動画を投稿。ファンからは「身体の入れ方うめーのよ」「流石に打ち合わせありだろうけど、オモロいわ」「これこれ！」「おもろすぎる」「この2人最高過ぎる」「身体つえーwww」などの声が寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）