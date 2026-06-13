韓国の恋愛リアリティー番組『乗り換え恋愛4』27話にて、参加者のウォンギュを巡る複雑な恋愛模様と、元カノであるジヒョンの嫉妬が爆発する波乱の展開が明らかになった。

【映像】元カレと親密になる圧倒的美女（嫉妬する元カノの様子も）

『乗り換え恋愛』は、さまざまな理由で別れた複数のカップルが一つ屋根の下で生活し、過去の恋と新たな出会いの間で葛藤する姿を赤裸々に描いた韓国の恋愛リアリティー番組である 。誰が誰の元恋人（X）であるかを隠したまま共同生活をスタートする緊張感や、元恋人の目の前で新しい異性と仲を深めるという極限の状況が、視聴者の共感と切なさを呼び社会現象を巻き起こしてきた。最新作となるシーズン4ではソウルから日本へと舞台を移し、湘南のラグジュアリーリゾートでのロマンス旅行も敢行されている。

リビングにメンバーたちが集まり、カップ麺をつまみ食いするなどして過ごしていると、ジヨンが服にスープをこぼしてしまう。ジヨンは「これ大事な服なのに、汚しちゃダメなのに」とウォンギュに向けて話すと、ジヒョンはジヨンの着ている服に気づき、「ウォンギュさんの服なの？」と鋭い質問を投げかけた。

ウォンギュが気まずそうに視線を泳がせる中、ジヨンは自身の胸元を指差しながら「いえ、私のです」と否定。ジヨンは個別インタビューで、「ジヒョンさんに質問されて、違うとだけ答えました。ウォンギュさんから貰ったと答えたら、私の元カレもいるし彼の元カノもいるかもしれない。そう思うと、みんなが集まった場所で堂々と話すことができませんでした」と当時の心理を振り返った。

一方のジヒョンも個別インタビューにて、「ジヒョンさんが同じTシャツを着てたので服がかぶってるな。そう思ったけど違ったんです」「Xの服だとは知らなかったです」と、ペアTシャツの秘密に気づいた瞬間を語った。

その後、ジヒョンがウォンギュと2人きりになり真相を問いただす。ジヒョンは「（Tシャツ）ジヒョンさんにあげたの？」と問い詰めると、ウォンギュは「僕があげたんじゃなくて、彼女が欲しいと言ったからあげるよって答えたと思う。持っていかれた」と必死に弁明した。これにジヒョンは冷ややかな表情で「ムカつくわ」と一蹴、怒りを露わにした。

ウォンギュが「十分話してるから大人しくして」とだなめると、ジヒョンは「話が違うよね？この状況で私とデートするつもり？私をデートに誘っておいて」と反論。ウォンギュは「あの服に意味はないよ。流れでそうなったんだ。あの状況でダメとは言えなかった」と言い訳を重ねたが、ジヒョンは納得がいかない様子を見せた。

ジヒョンの怒りはおさまらず「不快な気持ちにならない？私が他の男性の服を着てたら…」「服をあげるなんてあり得ない」と突き放し、さらに「ジヨンさんとデートすれば？理想のタイプでしょ。色白で鼻が高い人が好みでしょ」とまくしたてた。

最後にはジヒョンは「Tシャツを返してもらってきて。そしたらデートする」と冷たく言い放ち、嫉妬を爆発させるとウォンギュも頭を抱えて深くため息をつくしかなかった。スタジオでは、追い詰められたウォンギュの立場にスタジオ全体が息を呑んでいた。