人との別れ際や久しぶりにあった人との間などで、日常的に交わされる「今度ご飯行こう」というフレーズ。ニュース番組『わたしとニュース』では、そのリアルなやりとりを描いた漫画や投稿サイトの声を紹介した。

【映像】「今度ご飯行こう」→相手の返しに動揺した話（漫画あり）

もはや“社交辞令”ともいえる「今度ご飯行こう」に関するモヤモヤを描いた漫画がある。（以下、鹿目凛（ぺろりん先生）さんのXより）

女性1「今度ご飯行きましょ〜」

女性2「行きたいです!!いつにしますか？」「私はこの日とこの日が空いてて」

女性1「えっと…その日はちょっと…」

社交辞令のつもりが、想定外の食いつきで話がどんどん進む状況に動揺する女性。妙に共感できるやりとりを描いた漫画が、X上で116万7000回（※6月12日14時時点のデータ）表示されるなど反響を呼んでいる。

「本当に乗り気なら日程調整するはず…」モヤモヤしたエピソード

また投稿サイト『発言小町』にも同様のモヤモヤを抱える女性の声が…。

「前職の先輩と久しぶりに連絡を取り、先輩から“（産休からの）復職前にご飯行こう”と誘われたので、私は曜日や場所を提案した。しかし先輩は場所には同意するものの、具体的な日程には触れず話が進まない。本当に乗り気なら日程調整するはずでは…と、社交辞令だったのかもと少し傷ついている。乗り気じゃないならやめましょうとも言えないし、『いつにします？』と無理に進めるのも気が引ける（※要約）」

この投稿に、話し方トレーニングkaekaの代表を務める“話し方のプロ”千葉佳織氏は「期待しすぎかも」と述べ、自身の考えを次のように語る。

「ご飯に行く行かないということに一喜一憂していたら気がもたない。私はむしろ、結局それでご飯行けなかったら『ご飯行かない運命だったんだ』と思った方が楽なのではないかと思う。（社交辞令だったという）結果がわかって良かったと思う」（千葉佳織氏）

（『わたしとニュース』より）