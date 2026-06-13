44歳迎えた杉原杏璃、抜群プロポーション披露 変わらぬ美スタイルに「いつみても素晴らしい」「素敵なお写真」
タレントで投資家の杉原杏璃（44）が12日、自身のインスタグラムを更新。44歳の誕生日を迎えたことを報告するとともに、ビキニ姿の写真を公開し、変わらぬスタイルに多くの反響が寄せられている。
【写真】抜群プロポーション披露した杉原杏璃
杉原は投稿で「皆さんありがとうございます 今年も1年、おもいきり楽しみます」とコメント。誕生日への感謝をつづり、自身の近影を披露した。公開された写真では、鮮やかなビキニを身にまとい、抜群のプロポーションを見せている。
今回の誕生日投稿にもファンから祝福のメッセージが続々。「めっちゃ綺麗です！」「美しい」「素敵なお写真をありがとうございます」「またグラビアで杏璃さんの魅力を見られる日を楽しみにしています」「いつみても素晴らしいプロポーション!!」などのコメントが寄せられた。
【写真】抜群プロポーション披露した杉原杏璃
杉原は投稿で「皆さんありがとうございます 今年も1年、おもいきり楽しみます」とコメント。誕生日への感謝をつづり、自身の近影を披露した。公開された写真では、鮮やかなビキニを身にまとい、抜群のプロポーションを見せている。
今回の誕生日投稿にもファンから祝福のメッセージが続々。「めっちゃ綺麗です！」「美しい」「素敵なお写真をありがとうございます」「またグラビアで杏璃さんの魅力を見られる日を楽しみにしています」「いつみても素晴らしいプロポーション!!」などのコメントが寄せられた。