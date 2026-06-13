◆カーリング日本選手権 第７日（６月１３日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）

女子のプレーオフが行われ、ＳＣ軽井沢クが同１位の北海道銀行に８―５で勝利し、１４日の決勝に進出した。

２次リーグ（ｌ）を２位で通過。その２次Ｌで全勝対決で敗れた北海道銀行に雪辱しての２年ぶりの決勝の舞台だが、キーマンは今季から新加入した１７歳のリード川田亜衣だ。

冬季競技とは縁遠い熊本市出身。１８年の平昌五輪で銀メダル獲得した日本代表のロコ・ソラーレを見て「こんなに楽しそうにやっているものってなんだろう」と憧れた。熊本市でも競技がやれる環境があると知り、９歳から競技を始めた。「やってみたら楽しくて始めた」が、熊本ではリンクは冬季のたった２か月しかない。しかも、スケートをやっている横の狭い場所。リンクは半分の長さしかなかった。

中３の夏「本気でカーリングをやりたい。金メダルを目指したい」と強い思いを胸に抱いて一念発起し、母と熊本から軽井沢にカーリング留学した。チームのジュニアで活動してきたが、今季、コーチから声をかけられシニア入りした。

軽井沢に移住して３年半。１次Ｌではロコ・ソラーレも破って勝ち進み、決勝の舞台を迎える。チーム倉敷などで日本選手権に出場はしてきたが決勝進出は自身初。「私自身、日本選手権の決勝が初めての経験で今は楽しさ半分、緊張半分でいます。まずは結果にとらわれず、今やることをやっていけば結果につながるかなと思う。楽しくみんなでコミュニケーションを取ってやりたい」と躍動する１７歳は、２年ぶりの頂点へ、前だけを見る。