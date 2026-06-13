◆ＪリーグオールスターＤＡＺＮカップ Ｊ２・Ｊ３ＥＡＳＴ―Ａ２―０Ｊ２・Ｊ３ＥＡＳＴ―Ｂ

Ｊリーグは１３日、ＭＵＦＧ国立でＪリーグオールスターＤＡＺＮカップを開催した。１７年ぶりに復活した祭典には、総得票数１２７４万５３１９票が集まったファン・サポーター投票、リーグ推薦などで選ばれた全６０クラブの選手が集結した。

Ｊ３福島の“カズ”こと元日本代表ＦＷ三浦知良（５９）は、Ｊ２・Ｊ３ＥＡＳＴ―Ｂの選手として史上最多１０度目の選出。ＤＦ中西永輔、ＧＫ川口能活、ＧＫ楢崎正剛と並んでいたが、今回で単独最多に踊り出た。

背番号はもちろん慣れ親しんだ「１１」。緑色のユニホームはＪリーグ草創期にＶ川崎（現・東京Ｖ）で輝いていた時代を想起させる。この日の初戦となったＪ２・Ｊ３ＥＡＳＴ―Ｂとの試合ではＪ２藤枝の槙野智章監督から先発に抜てきされた。スタジアムで先発が発表された際には、大きな歓声と拍手が送られた。ゲーム主将を務め、試合では１トップに入ると、１４分までプレー。交代時には再び大きな拍手が送られた。

◆ＪリーグオールスターＤＡＺＮカップ 百年構想リーグの６つの地域ごとにオールスターチームが編成され、トーナメント形式で実施。試合時間は前後半なしの３０分で、３位と５位決定戦は２０分制。