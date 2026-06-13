俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は今月7日、第22話が放送され、中国攻めにおける攻防戦「上月城の戦い」（第1次＝1577年・天正5年、第2次＝1578年・天正6年）が描かれた。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第22話は「播磨大誤算」。一度は播磨を手中に収めたかに見えた羽柴秀吉（池松壮亮）だったが、竹中半兵衛（菅田将暉）の悪い予感が的中。服属したはずの国衆たちが反旗を翻し、呼応して毛利・宇喜多も兵を挙げる…という展開。

1577年（天正5年）12月、秀吉は毛利の要衝、西播磨・上月城を攻略。前野長康（渋谷謙人）は「上月城の者は皆斬首され、女子供に至るまで磔（はりつけ）、串刺しにされて西との国境にさらされたと。それをお命じになったのは、羽柴筑前守様であると」と報告。羽柴小一郎（仲野太賀）は絶句した。

秀吉が城に入ると、城内の者は全員自害していた。

秀吉「亡骸を丁重に葬ってやれ」

半兵衛「いや、この者たちは我らが殺したことにいたしましょう」「兵どもの首はことごとく落とし、女子（おなご）のむくろは納屋に押し込んで火をつけるのです。子は串刺しにし、毛利方との国境にさらしましょう。（鼻に手をやる。頬に涙が伝ったあと）せっかくの屍の山。我らに逆らった者は皆こうなると、見せしめにするのです」

秀吉「わしが鬼のフリをして、少しでも早く西国攻めを終わらせることができるのなら、それで構わぬ」

半兵衛「これでこの先、戦わずして我らに寝返る敵も増えましょう」

上月城落城後、羽柴秀吉は見せしめのため、城内にいた200人余りのうち、女性は磔、子供は串刺しにして国境にさらしたというが、今回は“半兵衛の策”とした。

SNS上には「上月城の惨状を目の当たりにした竹中半兵衛。亡骸を丁重に弔うよう命じる秀吉に対し、あまりにも残酷な仕打ちを提案。その目には涙が見えて。自害した者への弔いと軍師としてあるべき姿との間にいるんだな」「血も涙もない言葉を紡ぎながら泣いている半兵衛、あまりにもつらい」「半兵衛の目に涙。苦しい思いで策を発したのですな」などの声。半兵衛の涙を見逃さない視聴者もいた。

次回は14日、第23話「さらば半兵衛」が放送される。