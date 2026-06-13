ＪＲＦＵ（日本ラグビーフットボール協会）は、６月２６日（金）～２９日（月）に中京大学・豊田キャンパス（愛知県）で実施される「第１回ＴＩＤユースキャンプ（高校日本代表候補合宿）」に参加するメンバー５０人を発表しました。

ＴＩＤユースキャンプは、日本のラグビー界にとって将来有望な選手の発掘を進めているＪＲＦＵが、高校年代（１６歳～１８歳）の人材発掘と育成のために行っている取り組み。

今回は５月に発表した高校日本代表候補１０４人の中からＦＷ２５名・ＢＫ２５名の５０人の選手が選出されました。

今回の合宿に参加するのは全て３年生。２年生以下については、７月に全国から選抜されるＵ１７世代（１７歳以下）の有力選手が集結する「ＫＯＢＥＬＣＯ ＣＵＰ２０２６（Ｕ１７代表大会）」の開催が予定されています。

注目のメンバーには、春の選抜大会で優勝した東福岡（福岡）から５人、準優勝の桐蔭学園（神奈川）から５人、ゴールデンウイークに行われたサニックスワールドユース大会で東福岡に勝利した大分東明（大分）から両校を上回る最多の６人、３位に入った東海大大阪仰星（大阪）から４人など、全国の有力校から数多くの選手が選出されました。

６月２６日からの４日間にわたる第１回目の合宿を終えると、年末年始に花園ラグビー場で開催される全国高校ラグビーフットボール大会を経て、選考合宿を兼ねたＴＩＤユースキャンプ（２０２７年１月下旬に実施予定）が行われ、高校日本代表のメンバーが決定します。

そして、強化合宿を重ねた後、来年３月に海外遠征で同世代の世界の強豪と戦う予定です。

＜第１回ＴＩＤユースキャンプ参加選手５０人＞

ＰＲ 江副佑二郎（東福岡）

ファイアラガ 誠 ノア（常翔学園）

水田謙壮（早稲田実）

久保颯太（中部大春日丘）

九里悠（大産大附）

神粼喜裕（大分東明）

山田義禮（天理）

ＨＯ 岡田佑獅朗（国学院栃木）

木俣蒼司郎（桐蔭学園）

米田来海（東福岡）

ＬＯ 延與智裕（東海大大阪仰星）

熊谷響志郎（茗溪学園）

本田隆成（佐賀工）

三森檀（茗溪学園）



ＦＬ 川辺宙輝（流経大柏）

堺史道（桐蔭学園）

ナクルィランギ・サケナサ（大分東明）

米谷翔馬（東海大大阪仰星）

江口凛太郎（日本航空石川）



ＮＯ８ 石井颯太（大分東明）

榎本祐士（開志国際）

金子昴生（早稲田実）

工藤竜聖（三本木農恵拓）

中山太翔（御所実）

山本智輝（常翔学園）

ＳＨ 市田愛和（京都工学院）

梅澤遊輝（早稲田実）

佐川大進（国学院栃木）

宮粼銀之助（佐賀工）



ＳＯ 川添丈（東福岡）

古川裕介（同志社）

山本啓人（茗溪学園）

吉田夏樹（大分東明）

ＣＴＢ 赤木凌太（桐蔭学園）

古賀啓志（桐蔭学園）

田島航喜（東福岡）

田留源太郎（熊谷）

中山大翔（早稲田実）

ナビニャータ アパクキ（大分東明）

前田航（東海大大阪仰星）

森田亘瑛（京都工学院）

八尋奏（東福岡）

ＷＴＢ 赤穂晃太郎（報徳学園）

飯泉敢太（早稲田実）

岡本悠利（慶應義塾）

山本愛翔（大分東明）

ＦＢ 河合隆眞（光泉カトリック）

曽我大和（桐蔭学園）

濱田右京 （石見智翆館）

山本健剛（東海大大阪仰星）