ピエール瀧“謎の校長”怪演もサラリ「書いてあることをやっただけ」 監督から無邪気な感想も「Netflixで見たやつだ！」
俳優のピエール瀧が13日、都内で行われた映画『NEW GROUP』公開記念舞台あいさつに登壇。軽快で妙に心地良いリズムに乗せて、“集団”とは何かを説いていく謎の校長を怪演しているピエールだが、下津優太監督の言葉に苦笑する一幕があった。
【全身ショット】ひざ丈ミニワンピで笑顔を振りまいた山田杏奈
同作品は、組体操という「集団行動」における人間の行動心理の根底を、コミカルにそしてシリアスにあぶり出す。主演を務めるのは山田杏奈。家族に問題を抱える、引っ込み思案な普通の高校生の主人公・愛を演じる。青木柚は、愛のクラスメイトであり、海外帰りで日本の学校の協調性を重んじる集団行動に馴染めない転校生・優を演じる。
舞台あいさつで、ピエールの怪演が話題になった際、下津監督が「これが本物の狂気かと思いました」と口にすると、ピエールは「（台本に）書いてあることをやっただけだから」と笑顔でサラリ。下津監督が「『これNetflixで見たやつだ！』って思いながら（演技を見ていた）」と続けると、ピエールは「どれのことを言っているの（笑）？」とツッコミを入れ、会場から笑いが起こった。
その流れを受け、山田もピエールとの共演について「Netflix視聴ホヤホヤでご一緒できたので、すごくうれしかったです。台本だけ見ると、校長もかなり奇天烈な役、あれを体現されるピエールさんはすごい」と感嘆。青木も「先にピエールさんがクランクアップされたのですが、僕らの控室にいらっしゃって『よくわかんないけど頑張ってね』と言っていただいて、その言葉がすごく印象に残っています」と伝えていた。
【全身ショット】ひざ丈ミニワンピで笑顔を振りまいた山田杏奈
同作品は、組体操という「集団行動」における人間の行動心理の根底を、コミカルにそしてシリアスにあぶり出す。主演を務めるのは山田杏奈。家族に問題を抱える、引っ込み思案な普通の高校生の主人公・愛を演じる。青木柚は、愛のクラスメイトであり、海外帰りで日本の学校の協調性を重んじる集団行動に馴染めない転校生・優を演じる。
その流れを受け、山田もピエールとの共演について「Netflix視聴ホヤホヤでご一緒できたので、すごくうれしかったです。台本だけ見ると、校長もかなり奇天烈な役、あれを体現されるピエールさんはすごい」と感嘆。青木も「先にピエールさんがクランクアップされたのですが、僕らの控室にいらっしゃって『よくわかんないけど頑張ってね』と言っていただいて、その言葉がすごく印象に残っています」と伝えていた。