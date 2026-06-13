夏ボーナス「手取り100万円」欲しい！ 実際“額面いくら”必要ですか？ 2026年の「見込み額」を踏まえると、100万円は厳しい？ 40歳“前月給与40万円”の独身会社員のケースで試算

ボーナスから差し引かれるものはなにか

ボーナスは給与と同様に所得として扱われるため、社会保険料と所得税が差し引かれます。給与と異なるのは、住民税が天引きされない点です。住民税は毎月の給与から分割で引かれるため、ボーナス月だからといって住民税の負担が増えるわけではありません。

社会保険料は、健康保険料や厚生年金保険料などを合わせると、労働者負担分はボーナス額のおよそ15.6％が目安です。次に所得税ですが、これは社会保険料を引いた残りの金額に対して課税されます。税率は前月の給与額によって変わり、通常、月収が40万円程度であれば、およそ8％が源泉徴収されます。

つまり、社会保険料で約15.6％が引かれ、残った金額に対して、さらに約8％の所得税がかかるのです。合計すると、額面の2割強が手元に届く前に差し引かれる計算になります。



手取り100万円には額面でいくら必要？

ここでは40歳以上で前月の給与40万円、扶養なしの会社員を例に試算してみましょう。

この条件で手取り100万円を逆算すると、必要な額面はおよそ129万円です。額面129万円のうち約29万円が社会保険料と所得税として差し引かれ、手元に残るのが100万円という計算になります。

なお、所得税率は前月の給与額や扶養家族の人数によって変わります。前月給与が高いほど、扶養家族が少ないほど税率が上がるため、同じ額面でも手取りは少なくなる傾向です。



2026年夏のボーナス動向と、転職のきっかけ

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティングによると、2026年夏の民間企業のボーナスは、1人あたり平均支給額は43万6140円と、前年比2.3％増で5年連続の増加が見込まれています。ただし、手取り100万円を目指すには額面で129万円が必要であることを考えると、平均水準との差は大きいといえそうです。

また、マイナビの調査によると、2026年夏ボーナスの予想額は55万2000円である一方で、自身の仕事に見合うと思う理想の額は平均80万2000円と、差が25万円にのぼりました。

こうした期待と現実のギャップが積み重なると、転職を意識するきっかけになることもあるようです。実際、同調査では正社員の4割以上が「賞与が少ない」ことで転職を考えたことがあると回答しています。

転職に至った人のボーナス額の平均は29万5000円で、ボーナス金額への納得感が、働くモチベーションにも影響していることがうかがえます。



まとめ

手取り100万円のボーナスを受け取るには、前月給与が40万円前後の会社員の場合、額面でおよそ129万円が必要です。今年のボーナス明細が届いたら、額面と手取りの差を確認し、転職を考えるきっかけになるかどうかも、改めて検討してみてはいかがでしょうか。



出典

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング 2026年夏のボーナス見通し

株式会社マイナビ マイナビキャリアリサーチLab 【正社員1.8万人に聞いた】2026年夏ボーナスに関する調査

国税庁 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表（令和8年分）

執筆者 : 竹下ひとみ

FP2級、日商簿記2級、宅地建物取引士、証券外務員1種