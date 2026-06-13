夏ボーナス「手取り100万円」欲しい！ 実際“額面いくら”必要ですか？ 2026年の「見込み額」を踏まえると、100万円は厳しい？ 40歳“前月給与40万円”の独身会社員のケースで試算

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夏のボーナスシーズンを前に、額面100万円のボーナスでも十分うれしいけれど、100万円が通帳に振り込まれたらもっとうれしいですよね。   ボーナスは給与と同様に、社会保険料や所得税が引かれます。さらに、額面が大きくなるほど引かれる金額も増える仕組みになっています。では、手取り100万円を実現するには、額面はいくら必要なのでしょうか。   本記事では、手取り100万円に必要な額面の目安を試算するとともに、2026年夏のボーナス動向についても解説します。

ボーナスから差し引かれるものはなにか

ボーナスは給与と同様に所得として扱われるため、社会保険料と所得税が差し引かれます。給与と異なるのは、住民税が天引きされない点です。住民税は毎月の給与から分割で引かれるため、ボーナス月だからといって住民税の負担が増えるわけではありません。
社会保険料は、健康保険料や厚生年金保険料などを合わせると、労働者負担分はボーナス額のおよそ15.6％が目安です。次に所得税ですが、これは社会保険料を引いた残りの金額に対して課税されます。税率は前月の給与額によって変わり、通常、月収が40万円程度であれば、およそ8％が源泉徴収されます。
つまり、社会保険料で約15.6％が引かれ、残った金額に対して、さらに約8％の所得税がかかるのです。合計すると、額面の2割強が手元に届く前に差し引かれる計算になります。

手取り100万円には額面でいくら必要？

ここでは40歳以上で前月の給与40万円、扶養なしの会社員を例に試算してみましょう。
この条件で手取り100万円を逆算すると、必要な額面はおよそ129万円です。額面129万円のうち約29万円が社会保険料と所得税として差し引かれ、手元に残るのが100万円という計算になります。
なお、所得税率は前月の給与額や扶養家族の人数によって変わります。前月給与が高いほど、扶養家族が少ないほど税率が上がるため、同じ額面でも手取りは少なくなる傾向です。

2026年夏のボーナス動向と、転職のきっかけ

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティングによると、2026年夏の民間企業のボーナスは、1人あたり平均支給額は43万6140円と、前年比2.3％増で5年連続の増加が見込まれています。ただし、手取り100万円を目指すには額面で129万円が必要であることを考えると、平均水準との差は大きいといえそうです。
また、マイナビの調査によると、2026年夏ボーナスの予想額は55万2000円である一方で、自身の仕事に見合うと思う理想の額は平均80万2000円と、差が25万円にのぼりました。
こうした期待と現実のギャップが積み重なると、転職を意識するきっかけになることもあるようです。実際、同調査では正社員の4割以上が「賞与が少ない」ことで転職を考えたことがあると回答しています。
転職に至った人のボーナス額の平均は29万5000円で、ボーナス金額への納得感が、働くモチベーションにも影響していることがうかがえます。

まとめ

手取り100万円のボーナスを受け取るには、前月給与が40万円前後の会社員の場合、額面でおよそ129万円が必要です。今年のボーナス明細が届いたら、額面と手取りの差を確認し、転職を考えるきっかけになるかどうかも、改めて検討してみてはいかがでしょうか。
 

出典

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング 2026年夏のボーナス見通し
株式会社マイナビ マイナビキャリアリサーチLab 【正社員1.8万人に聞いた】2026年夏ボーナスに関する調査
国税庁 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表（令和8年分）
執筆者 : 竹下ひとみ
FP2級、日商簿記2級、宅地建物取引士、証券外務員1種