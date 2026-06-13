女優の橋本愛（30）が13日、都内で主演映画「祝山」（監督武田真悟）の公開を記念した舞台あいさつに出席した。

作家の加門七海氏（64）が自身の体験をもとに執筆した同名小説を原作。人が足を踏み入れてはならない場所にまつわる禁忌の記憶と、そこに触れた者の逃れがたい運命を描く。

橋本は、10年ぶりのホラー映画出演で、ホラー小説家・鹿角南を演じている。

真っ直ぐな瞳で観客を見つめた橋本は「皆さんにお話ししたいなと思っていたことがあります」と真剣な表情。

「映画の情報が出た時に、ホラー映画が大好きな友人が、『絶対見るね」と言ってくれたんです」と話し始めると、自身が経験した恐怖体験を告白した。

友人は映画のポスター写真を、スマートフォンの写真フォルダに保存していたが、「予告編を見たら怖すぎて見られないかも」と写真を削除したことを告げられていたよう。

「寂しいな」と思ったと語ったが、そこでは終わらず、「友人から、何回消しても写真が消えない」と訴えられたそう。「本当にちょっとヤバい映画かもしれない。得体の知れない力を持った映画かもしれないということを、皆さんにお伝えしておこうと思います」とPRし、会場を震え上がらせていた。