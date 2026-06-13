歌手の和田アキ子（76）が13日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。14日（日本時間15日）にFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会で初戦を迎える日本代表について「ベスト8は固いような気がする」と語る場面があった。

番組中盤、開幕したサッカーW杯に話が及ぶ中、MF遠藤航（33＝リバプール）がケガでチームを離脱し、代表引退も発表したことについて「あんなことってあるんだね」としみじみ。「そういう時の監督の森保さんの感情ってどうなんだろう。ケガしてしゃーないんだけど、“え？今？”みたいな。大変、（初戦も）もうじきやもんな」ともらした。

そんな中、「私は何となく、もう慣れてきてるし、長友（佑都）選手は5回目で凄いけど、やっぱり彼が出てるってことは、いろいろなことを説明できると思う。なんか今回のチームは一致団結している。堂安（律）さんが凄いこと言ってたよ。“勝つためには僕が3点先取らなきゃいけないんで”って。“言うてええの、そんなこと”みたいなこと、言ってるし。それで自分が発奮していいのかもわかんないけど。三笘（薫）さんも出られないし。なんか結束力が（ある）。ベスト8は凄く固いような気がする、何となく」とコメントした。

とはいえ、「やっぱ私はにわかだからね」とキッパリ。「前にも言ったけど、野球の時もそうだけど、本当にみんな必死で行ってるから、こんなことを言ったらあかんけど、いい結果出せなくても怪我しないで元気で帰ってきたねって迎えてあげたい。野球の時、ボロクソ言われてたから、“なんでそんなこと言うの”って」と呼びかけた。