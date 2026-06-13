サッカー元日本代表でサポートプレーヤーとしてW杯に臨む日本代表に帯同しているDF吉田麻也（37＝ロサンゼルス・ギャラクシー）が13日、interfm「吉田麻也 Treasure in Talk」（土曜前9・00）に出演。14日（日本時間15日）の1次リーグ初戦オランダ戦について話した。

日本代表は14日（同15日）にオランダ戦を迎える。オランダはFIFAランキング7位の強豪で、通算成績は日本の0勝1分2敗となっている。

しかし、吉田は「オランダ強豪ですね。FIFAランキングも日本より上ですし、過去に1勝もしてないですが、過去は過去、データはデータなのでね。データは必要で重要だと思いますけど、全てではないので」と前向き。「最後にオランダと試合したのも僕がいた時でけっこう前なので、お互いに変わっているので、そんなに参考になることないのかなと思います」と話した。

「僕の元チームメートの（フィルジル・）ファン・ダイク選手以外にも戦ったことある選手がたくさんいるんですけど、基本は攻守ともに鍵になるのは（フレンキー・）デ・ヨング選手かなと思います。緩急を付けたり、ゲームを読む力に非常に長けているなと感じますね」とキーマンを挙げた。

サウサンプトン時代に指導を受けたロナルド・クーマン監督について、「特殊な戦術をしてくることはないと思うんですけど、選手の個の能力を最大限に生かすサッカーをしてくるのが特徴かなと思います。なので、（コーディ・）ガクポとかの能力が非常に大事になってくるんじゃないかなと思いますが、同時に後ろも経験豊富な選手がいて、堅いんじゃないかなと思います」と分析。その上で、「僕的にはファン・ダイクが昔からそうなんですけど、下がる守備をするので。カウンターとかで奪ったボールを飛び込んでこないので。ファン・ダイクの前のスペースを突けたら、ぽっと起点ができて、そこから相手を押し込めるんじゃないかなと思っています」と指摘した。

「彼が下がってきたら、そういうスペースを見つけるのがうまい久保（建英）選手とか鎌田（大地）選手とかがそこでボールを受けて、前を向いた時に他のサイドの選手が裏に抜けるのが一番理想だなというイメージはしています」と話した。「イメージとデータはもちろん大事だけど、エクスキューション、実行が最も大事なのでね」と続けた。