演歌歌手の小林幸子（72）が13日、東京農大（東京都世田谷区）で田植えイベントに参加した。同大はキャンパス内に食と農の風景を再現する「農ある風景のキャンパスづくり」を推進しており、水田を設けた新エリアをお披露目。学生、職員、付属小の児童たち約75人と田植えを行った。

大学の取り組みの応援団長を自称して張り切ったものの、転倒してしまい思わず笑ってしまう場面もあった。稲作に20年以上向き合っている小林は「世田谷に田んぼですよ！うれしいなあ」と都心に田んぼができたことを喜んだ。「（農作業で）土に触ることはストレスが浄化する。オススメです」とアピールした。

田植え後の囲み取材では、肺炎のため9日に死去した女優の中村玉緒さん（享年86）を追悼した。ドラマなどで共演したことがあり、「本当に明るいんですよ。いつも気さくで、表も裏もない。何かあると“ガハハ”と笑って、皆がいつのまにか集まってくるすてきな魅力を持っていらっしゃる」とその人柄を伝えた。小林は子役時代に「座頭市二段斬り」で夫の故勝新太郎さんと共演した過去もある。「私が勝さんの話をすると、少女みたいになってかわいいんですよ。本当に好きだったんだなって」と、玉緒さんの勝さんへの愛の深さにも触れた。

最後に会ったのは約10年前。その後、3年前に施設に入ったことは伝え聞いていたが、訃報には驚きを隠せなかった様子で「ショックです」と悔やんだ。