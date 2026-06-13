テレ朝・桝田沙也香アナ、生地から手作りした“焼きそばパン”を披露「お料理上手ですね」「美味しそう」
テレビ朝日の桝田沙也香アナウンサーが13日、自身のインスタグラムを更新。手作りの焼きそばパンを披露した。
【写真】「お料理上手ですね」パン生地から手作りした“焼きそばパン”を披露した桝田沙也香アナ
桝田アナは「ほんのり甘いコッペパン お肉をごろごろ入れたソース焼きそばをたっぷりパンに詰められるのは手作りならでは ボリュームも、焼きたての美味しさも」と写真を添えて紹介。
さらには調理過程の記事の写真も投稿し、「2枚目は発酵後のむちむち可愛い生地 1から手で捏ねるのも楽しくて、最近はパン作りにハマっています 湿度が高いので梅雨時期のパン作りオススメです」と明かした。
コメント欄では「こういうの作ってくれる女の子、本当に素敵だと思う」「レパートリーが豊富」「桝田さん、お料理上手ですね」「美味しそう〜」などの声が寄せられている。
【写真】「お料理上手ですね」パン生地から手作りした“焼きそばパン”を披露した桝田沙也香アナ
桝田アナは「ほんのり甘いコッペパン お肉をごろごろ入れたソース焼きそばをたっぷりパンに詰められるのは手作りならでは ボリュームも、焼きたての美味しさも」と写真を添えて紹介。
さらには調理過程の記事の写真も投稿し、「2枚目は発酵後のむちむち可愛い生地 1から手で捏ねるのも楽しくて、最近はパン作りにハマっています 湿度が高いので梅雨時期のパン作りオススメです」と明かした。
コメント欄では「こういうの作ってくれる女の子、本当に素敵だと思う」「レパートリーが豊富」「桝田さん、お料理上手ですね」「美味しそう〜」などの声が寄せられている。