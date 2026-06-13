女優の山田杏奈が１３日、都内で主演映画「ＮＥＷ ＧＲＯＵＰ」（下津優太監督）の公開記念舞台あいさつを行った。

２０２４年の「みなに幸あれ」で商業映画デビューした下津監督の２作目。組体操という集団行動における人間心理の根底をあぶり出す異色のＳＦサイコエンターテインメントだ。

家族に問題を抱える引っ込み思案な高校生役の山田は、１年半前に撮影した本作に「奇妙な映画だったので、撮影中も時間がタイトでやらなければいけない要素が多く、振り返ってみると過酷な撮影期間だった」と回想した。校内で組体操状態の人間に襲われるという異例の撮影も。「物理的に人に対して攻撃が入ることに、撮影しながらも発見があった」と語った。

ネットフリックス作品での活躍が続くピエール瀧との共演には「（瀧が出演する）ネットフリックスを視聴ほやほやでご一緒できたのはうれしかった。校長先生のキテレツな役を体現するピエールさんはすごい」と絶賛した。

本作は今月上旬に独フランクフルトで開催された日本映画祭「ニッポン・コネクション」で上映され、山田は「ニッポン・ライジングスター賞」を受賞。思い出を振り返り「楽しかったです。お祭りだなー、と思いましたし、映画を見たてのお客さんの前で話すことがあまりなかっったたのでいい経験になりました」と笑った。

この日は５月の完成披露上映会に続き、撮影に協力した日体大体操部員が登壇。作品さながらの真顔でサボテンなどの組体操を披露した。