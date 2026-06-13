東農大世田谷キャンパスで行われた田植えイベントに出席した小林幸子

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　歌手の小林幸子が１３日、東京農業大世田谷キャンパスで行われた「『水田』お披露目＆田植えイベント」に出席した。

　同大の江口文陽学長と１０年ほど交流があり、イベント出演が決定。「この水田の応援団長として小林、頑張っていきたいのでよろしくお願いいたします」と元気いっぱい意気込んだ。

　田植えの途中には、転倒。汚れた格好のまま、取材に応じ「こんなになっちゃいましたよ。２０年やってるけど、後ろに進むのは初めて」と苦笑い。最後の最後に転倒したことで、演出かと疑われると「そんなみっともないことしませんよ。笑わないでくださいよ」と答えた。

　小林は精肉店の娘として生まれたが、両親の実家は農家。小さい頃から農業は身近な存在でもあったが「やってみないとわかりません」と実践の重要性を伝授。「色々なものを取り払えて、自分の体にストレスがなくなる」と魅力も語った。この日は大学生、小学生と田植えを行い「子どもたちが農業の楽しさをわかってくれたら」と期待もした。

　同大の名物応援「青山ほとり（大根踊り）」も鑑賞。「初めて見たけど、かっこいい。すごい。応援団のあれ（大根を持った踊り）もすごいけど、太鼓の音から始まった。こういう伝統ある太鼓から始まるのが、すごい」と感動した様子だった。