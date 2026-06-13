歌手の小林幸子が１３日、東京農業大世田谷キャンパスで行われた「『水田』お披露目＆田植えイベント」に出席した。

同大の江口文陽学長と１０年ほど交流があり、イベント出演が決定。「この水田の応援団長として小林、頑張っていきたいのでよろしくお願いいたします」と元気いっぱい意気込んだ。

田植えの途中には、転倒。汚れた格好のまま、取材に応じ「こんなになっちゃいましたよ。２０年やってるけど、後ろに進むのは初めて」と苦笑い。最後の最後に転倒したことで、演出かと疑われると「そんなみっともないことしませんよ。笑わないでくださいよ」と答えた。

小林は精肉店の娘として生まれたが、両親の実家は農家。小さい頃から農業は身近な存在でもあったが「やってみないとわかりません」と実践の重要性を伝授。「色々なものを取り払えて、自分の体にストレスがなくなる」と魅力も語った。この日は大学生、小学生と田植えを行い「子どもたちが農業の楽しさをわかってくれたら」と期待もした。

同大の名物応援「青山ほとり（大根踊り）」も鑑賞。「初めて見たけど、かっこいい。すごい。応援団のあれ（大根を持った踊り）もすごいけど、太鼓の音から始まった。こういう伝統ある太鼓から始まるのが、すごい」と感動した様子だった。