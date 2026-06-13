内田理央（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/06/13】女優の内田理央が6月11日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿を公開し、話題になっている。

【写真】34歳女優「美しさが溢れてる」イメチェンした新ヘア

◆内田理央、イメチェンヘアを公開


内田は「髪暗くして前髪も切ったよ」とつづり、写真を投稿。眉毛上の長さの前髪に、胸元までゆるくウェーブした、ダークトーンのヘアスタイルを披露している。

また「人生痩せたり太ったり。この日は前日のご飯抜いたので痩せていました（笑）」と記し、ショート丈の透け感のあるトップスを合わせ、引き締まったウエストが際立つスタイルとなっている。

◆内田理央の投稿に反響


この投稿には「髪型可愛すぎる」「スタイル抜群ですね」「顔面偏差値高すぎ」「へそ出しファッション素敵」「美しさが溢れてる」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）



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