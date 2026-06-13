長谷川京子、娘のために作ったベーグルサンド朝食披露「お洒落でカフェのよう」「娘さんが羨ましい」と反響
【モデルプレス＝2026/06/13】女優の長谷川京子が6月11日、自身のInstagramのストーリーズを更新。娘のために用意した朝食を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】47歳女優「お洒落でカフェのよう」娘のための手作りベーグルサンド朝食
長谷川は、「昨晩遅くに撮影から帰宅。今朝の娘のお弁当はいつものワッパのお弁当にご飯、ゆで卵、ブロッコリー。そしてポットに昨晩のカレー あまりに写真映えしなくて撮れませんでした」と、多忙なスケジュールの中で作ったお弁当についてユーモアを交えたエピソードで紹介。「代わりに娘のブレックファースト」と、大理石調のテーブルの上で、お洒落なグレーの器に盛り付けられた具だくさんなベーグルサンドと、ガラス容器に添えられたさくらんぼを披露している。
この投稿に、ファンからは「お洒落でカフェのよう」「器のセンスが抜群に素敵」「忙しいのにお弁当も朝食も作っていて尊敬」「クオリティ高くて凄すぎる」「娘さんが羨ましい」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】47歳女優「お洒落でカフェのよう」娘のための手作りベーグルサンド朝食
◆長谷川京子、娘のお洒落な朝食披露
長谷川は、「昨晩遅くに撮影から帰宅。今朝の娘のお弁当はいつものワッパのお弁当にご飯、ゆで卵、ブロッコリー。そしてポットに昨晩のカレー あまりに写真映えしなくて撮れませんでした」と、多忙なスケジュールの中で作ったお弁当についてユーモアを交えたエピソードで紹介。「代わりに娘のブレックファースト」と、大理石調のテーブルの上で、お洒落なグレーの器に盛り付けられた具だくさんなベーグルサンドと、ガラス容器に添えられたさくらんぼを披露している。
◆長谷川京子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お洒落でカフェのよう」「器のセンスが抜群に素敵」「忙しいのにお弁当も朝食も作っていて尊敬」「クオリティ高くて凄すぎる」「娘さんが羨ましい」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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