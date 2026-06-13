「ミスター慶應コンテスト2026」ファイナリスト発表【プロフィール】
【モデルプレス＝2026/06/13】6月13日、「ミスター慶應コンテスト2026」のファイナリスト4名が発表された。
【写真】日本一のイケメン大学生
・エントリーNo.1
氏名：鈴木悠仁（すずき はると）
学部学科／学年：理工学部 システムデザイン工学科／4年生
誕生日：5月2日
出身地：千葉県
身長：176cm
Instagram：@mrkeio2026_01
X：@keiomr2026_01
TikTok：@keiomr2026_01
趣味：サッカー！ディズニー！食べること！
特技：大食い！！
意気込み：今年のミス・ミスター慶應コンテストを史上最も盛り上がるコンテストとするために全力を尽くします！そして、僕がミスターを獲ります！！
・エントリーNo.2
氏名：本橋裕斗（もとはし ゆうと）
学部学科／学年：文学部 人文社会学科／2年生
誕生日：5月15日
出身地：埼玉県
身長：173.2cm
Instagram：@mrkeio2026_02
X：@mrkeio2026_02
TikTok：@mrkeio2026_02
趣味：スポーツ観戦、運動、筋トレ、温泉
特技：スポーツ
意気込み：悔いのないように頑張ります！
・エントリーNo.3
氏名：田中悠太（たなか ゆうた）
学部学科／学年：商学部／3年生
誕生日：1月24日
出身地：東京都
身長：171cm
Instagram：@mrkeio2026_03
X：@keiomr2026_03
TikTok：@keiomr2026_03
趣味：ダンス
特技：電車で寝てても降りる駅になると起きれる
意気込み：自分らしく全力で！
・エントリーNo.4
氏名：西村誠（にしむら まこと）
学部学科／学年：総合政策学部 総合政策学科／2年生
誕生日：8月4日
出身地：東京都
身長：173.5cm
Instagram：@mrkeio2026_04
X：@keiomr2026_04
TikTok：@keiomr2026_04
趣味：散歩・ゴルフ・サッカー・映画鑑賞・読書
特技：本の早読み
意気込み：感謝の気持ちを忘れず、一つひとつの活動に真摯に取り組みます。
なお、WEB投票は今後、全国の大学コンテスト情報を掲載する日本最大のポータルサイト『MISCOLLE』にて行われる。（modelpress編集部）
・コンテスト名：ミス・ミスター慶應コンテスト2026
・主催団体名：ミス・ミスター慶應コンテスト2026 製作委員会
・スペシャルパートナー：TGC CAMPUS
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【写真】日本一のイケメン大学生
◆「ミスター慶應コンテスト2026」ファイナリスト
・エントリーNo.1
氏名：鈴木悠仁（すずき はると）
学部学科／学年：理工学部 システムデザイン工学科／4年生
誕生日：5月2日
出身地：千葉県
身長：176cm
Instagram：@mrkeio2026_01
X：@keiomr2026_01
TikTok：@keiomr2026_01
趣味：サッカー！ディズニー！食べること！
特技：大食い！！
意気込み：今年のミス・ミスター慶應コンテストを史上最も盛り上がるコンテストとするために全力を尽くします！そして、僕がミスターを獲ります！！
氏名：本橋裕斗（もとはし ゆうと）
学部学科／学年：文学部 人文社会学科／2年生
誕生日：5月15日
出身地：埼玉県
身長：173.2cm
Instagram：@mrkeio2026_02
X：@mrkeio2026_02
TikTok：@mrkeio2026_02
趣味：スポーツ観戦、運動、筋トレ、温泉
特技：スポーツ
意気込み：悔いのないように頑張ります！
・エントリーNo.3
氏名：田中悠太（たなか ゆうた）
学部学科／学年：商学部／3年生
誕生日：1月24日
出身地：東京都
身長：171cm
Instagram：@mrkeio2026_03
X：@keiomr2026_03
TikTok：@keiomr2026_03
趣味：ダンス
特技：電車で寝てても降りる駅になると起きれる
意気込み：自分らしく全力で！
・エントリーNo.4
氏名：西村誠（にしむら まこと）
学部学科／学年：総合政策学部 総合政策学科／2年生
誕生日：8月4日
出身地：東京都
身長：173.5cm
Instagram：@mrkeio2026_04
X：@keiomr2026_04
TikTok：@keiomr2026_04
趣味：散歩・ゴルフ・サッカー・映画鑑賞・読書
特技：本の早読み
意気込み：感謝の気持ちを忘れず、一つひとつの活動に真摯に取り組みます。
なお、WEB投票は今後、全国の大学コンテスト情報を掲載する日本最大のポータルサイト『MISCOLLE』にて行われる。（modelpress編集部）
◆「ミス・ミスター慶應コンテスト2026」開催概要
・コンテスト名：ミス・ミスター慶應コンテスト2026
・主催団体名：ミス・ミスター慶應コンテスト2026 製作委員会
・スペシャルパートナー：TGC CAMPUS
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