「ミス慶應コンテスト2026」ファイナリスト発表【プロフィール】
【モデルプレス＝2026/06/13】6月13日、「ミス慶應コンテスト2026」のファイナリスト5名が発表された。
【写真】昨年度のミス慶應は“令和のビリギャル”
・エントリーNo.1
氏名：キム イェリム
学部学科／学年：経済学部 経済学科／3年生
誕生日：3月4日
出身地：韓国
身長：156cm
Instagram：@misskeio2026_01
X：@keiomiss2026_01
TikTok：@keiomiss2026_01
趣味：ダンス、ポッドキャスト
特技：3カ国語
意気込み：自分らしく全力で楽しみます！
・エントリーNo.2
氏名：篠川桃音（しのかわ ももね）
学部学科／学年：法学部 法学科／2年生
誕生日：5月16日
出身地：東京都
身長：153.5cm
Instagram：@misskeio2026_02
X：@keiomiss2026_02
TikTok：@keiomiss2026_02
趣味：犬と寝ること、お菓子とパン作り、乗馬、キックボクシング
特技：殺陣、バスケ、書道
意気込み：話し下手な私ですが、SNS投稿や配信を通じて私を知ってもらえるように、そして応援しようと思ってもらえるように頑張ります！
・エントリーNo.3
氏名：小林楓（こばやし かえで）
学部学科／学年：環境情報学部／3年生
誕生日：12月13日
出身地：兵庫県
身長：159.1cm
Instagram：@misskeio2026_03
X：@keiomiss2026_03
TikTok：@keiomiss2026_03
趣味：メイク動画をみること！
特技：簿記、数字の計算
意気込み：初めてのことばかりで緊張もありますが、自分らしさと笑顔を忘れず、見てくださる方にポジティブなエネルギーを届けられるよう、最後まで一歩一歩着実に頑張ります。応援よろしくお願いいたします！
・エントリーNo.4
氏名：岡本もあ（おかもと もあ）
学部学科／学年：法学部 政治学科／2年生
誕生日：12月23日
出身地：奈良県
身長：167cm
Instagram：@misskeio2026_04
X：@keiomiss2026_04
TikTok：@keiomiss2026_04
趣味：日記、お散歩、写真、アイドル鑑賞
特技：ダンス、歌
意気込み：ずっと憧れてきたミス慶應という大きな舞台での挑戦で少し不安もありますが、「この子を応援してて良かった」って絶対に思っていただけるように、一生懸命頑張ります！
・エントリーNo.5
氏名：荒井莉紗子（あらい りさこ）
学部学科／学年：理工学部 生命情報学科／2年生
誕生日：8月23日
出身地：広島県
身長：163.7cm
Instagram：@misskeio2026_05
X：@keiomiss2026_05
TikTok：@keiomiss2026_05
趣味：猫、KPOP、言語学習
特技：すぐにどこでも寝られる
意気込み：自分を信じて最後まで頑張ります！
なお、WEB投票は今後、全国の大学コンテスト情報を掲載する日本最大のポータルサイト『MISCOLLE』にて行われる。（modelpress編集部）
・コンテスト名：ミス・ミスター慶應コンテスト2026
・主催団体名：ミス・ミスター慶應コンテスト2026 製作委員会
・スペシャルパートナー：TGC CAMPUS
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【写真】昨年度のミス慶應は“令和のビリギャル”
◆「ミス慶應コンテスト2026」ファイナリスト
・エントリーNo.1
氏名：キム イェリム
学部学科／学年：経済学部 経済学科／3年生
誕生日：3月4日
出身地：韓国
身長：156cm
Instagram：@misskeio2026_01
X：@keiomiss2026_01
TikTok：@keiomiss2026_01
趣味：ダンス、ポッドキャスト
特技：3カ国語
意気込み：自分らしく全力で楽しみます！
氏名：篠川桃音（しのかわ ももね）
学部学科／学年：法学部 法学科／2年生
誕生日：5月16日
出身地：東京都
身長：153.5cm
Instagram：@misskeio2026_02
X：@keiomiss2026_02
TikTok：@keiomiss2026_02
趣味：犬と寝ること、お菓子とパン作り、乗馬、キックボクシング
特技：殺陣、バスケ、書道
意気込み：話し下手な私ですが、SNS投稿や配信を通じて私を知ってもらえるように、そして応援しようと思ってもらえるように頑張ります！
・エントリーNo.3
氏名：小林楓（こばやし かえで）
学部学科／学年：環境情報学部／3年生
誕生日：12月13日
出身地：兵庫県
身長：159.1cm
Instagram：@misskeio2026_03
X：@keiomiss2026_03
TikTok：@keiomiss2026_03
趣味：メイク動画をみること！
特技：簿記、数字の計算
意気込み：初めてのことばかりで緊張もありますが、自分らしさと笑顔を忘れず、見てくださる方にポジティブなエネルギーを届けられるよう、最後まで一歩一歩着実に頑張ります。応援よろしくお願いいたします！
・エントリーNo.4
氏名：岡本もあ（おかもと もあ）
学部学科／学年：法学部 政治学科／2年生
誕生日：12月23日
出身地：奈良県
身長：167cm
Instagram：@misskeio2026_04
X：@keiomiss2026_04
TikTok：@keiomiss2026_04
趣味：日記、お散歩、写真、アイドル鑑賞
特技：ダンス、歌
意気込み：ずっと憧れてきたミス慶應という大きな舞台での挑戦で少し不安もありますが、「この子を応援してて良かった」って絶対に思っていただけるように、一生懸命頑張ります！
・エントリーNo.5
氏名：荒井莉紗子（あらい りさこ）
学部学科／学年：理工学部 生命情報学科／2年生
誕生日：8月23日
出身地：広島県
身長：163.7cm
Instagram：@misskeio2026_05
X：@keiomiss2026_05
TikTok：@keiomiss2026_05
趣味：猫、KPOP、言語学習
特技：すぐにどこでも寝られる
意気込み：自分を信じて最後まで頑張ります！
なお、WEB投票は今後、全国の大学コンテスト情報を掲載する日本最大のポータルサイト『MISCOLLE』にて行われる。（modelpress編集部）
◆「ミス・ミスター慶應コンテスト2026」開催概要
・コンテスト名：ミス・ミスター慶應コンテスト2026
・主催団体名：ミス・ミスター慶應コンテスト2026 製作委員会
・スペシャルパートナー：TGC CAMPUS
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