3児の母・近藤千尋「毎日ピカピカ」な娘2人のための手作り弁当公開「可愛くて見てるだけで元気になる」「色合いも詰め方も完璧」の声
【モデルプレス＝2026/06/13】モデルの近藤千尋が6月11日、自身のInstagramのストーリーズを更新。娘たちのために作った手作りの弁当を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】36歳3児の母モデル「色合いも詰め方も完璧」娘2人のための手作り弁当
近藤は、「娘二人の」とつづり、色違いのお弁当箱が並ぶ食卓のショットを投稿。それぞれのお弁当箱に可愛らしく握られたおにぎりやコロッケ、卵焼き、ちくわきゅうりなどをバランス良く詰め込み、デザートのフルーツも添えられた彩り豊かな仕上がりとなっている。
また「毎日ピカピカありがとう」と書き添え、お弁当をいつも残さず綺麗に食べてくれる娘たちへの感謝の思いについても記している。
この投稿には「おにぎりもおかずも手が込んでいて素敵」「娘さんたちへの愛が伝わります」「ピカピカに食べてくれると作り甲斐がありますね」「可愛くて見てるだけで元気になる」「色合いも詰め方も完璧」「彩りが綺麗で本当に美味しそう」などとコメントが寄せられている。
近藤は、お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第1子となる長女、2019年10月に第2子となる次女を出産。2024年8月26日に第3子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】36歳3児の母モデル「色合いも詰め方も完璧」娘2人のための手作り弁当
◆近藤千尋、娘2人の手作り弁当披露
近藤は、「娘二人の」とつづり、色違いのお弁当箱が並ぶ食卓のショットを投稿。それぞれのお弁当箱に可愛らしく握られたおにぎりやコロッケ、卵焼き、ちくわきゅうりなどをバランス良く詰め込み、デザートのフルーツも添えられた彩り豊かな仕上がりとなっている。
◆近藤千尋の投稿に反響
この投稿には「おにぎりもおかずも手が込んでいて素敵」「娘さんたちへの愛が伝わります」「ピカピカに食べてくれると作り甲斐がありますね」「可愛くて見てるだけで元気になる」「色合いも詰め方も完璧」「彩りが綺麗で本当に美味しそう」などとコメントが寄せられている。
近藤は、お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第1子となる長女、2019年10月に第2子となる次女を出産。2024年8月26日に第3子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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