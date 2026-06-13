国東警察署

大分県国東市に住む70代の女性が388万円をだまし取られるニセ警察官詐欺の被害にあったことが分かりました。

警察によりますと5月中旬、女性の自宅固定電話に電話がかかり、通信事業者を名乗る男から「あなた名義の携帯電話が犯罪に使用されている。電話を警察に繋ぐ」などと言われ、東京中央警察署の刑事を名乗る男に電話が繋がりました。その後「あなた名義の銀行口座を暴力団員が犯罪に使用した。あなたを共犯者として捜査する」などと言われました。

さらに女性の携帯電話に、担当検事を名乗る男から電話がかかり「あなたに逮捕状が出ているので、取り調べを受けなければならない」などと言われました。

そして東京中央警察署の刑事を名乗る男に「あなたの口座が凍結されるおそれがある。東京に出頭せずに口座凍結を回避するために『特別捜査』を行う」などと言われ、「これで口座凍結はされないが、犯罪収益とあなたの口座のお金がすり替えられることを防ぐため、捜査機関の手元で現金として管理する必要がある。紙幣番号と指紋を検査して、犯罪に使われたお金ではないことを証明する必要がある。検査のために紙幣を取りに行くので準備しておくこと」などと指示されました。

これを信じた女性は、彼らの指示で、上記日時場所に現金を置いていたところ、何者かによって回収され、合計388万円をだまし取られる被害にあったということです。

その後、女性はテレビで同じような詐欺被害を扱う報道番組を見て、詐欺の被害にあったことに気付いたということです。

警察は「警察官や検察官(検事)が、現金を要求することや電話で逮捕状が出ていることを伝えることは絶対にない。お金を渡したり、振り込む前に、警察に相談してほしい」と注意を呼び掛けています。