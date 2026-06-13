俳優黒沢年雄（82）が13日、ブログを更新。女優中村玉緒（本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんが9日に86歳で亡くなったことを受け、晩年は中村さんを松平健（72）が援助していたことを打ち明けた。

黒沢は「中村玉緒さんが死去された。勝新太郎さんとは映画御用牙で共演以来公私ともにお付き合いさせて頂きました…玉緒さんとは挨拶程度のお付き合いでした」と中村さんとの間柄を明かした。

続けて「勝新さんが逝去以来の玉緒さんは、さんまさんの番組でブレーク…生活も順調だと思ってましたが，身内の問題で苦慮…晩年には施設に入居…身内が援助する余裕もなく大変だったと思います」と中村さんを思った。

黒沢は「松平健さんは先輩の僕に敬意を示した態度に心からいつも敬愛してました…仕事を頼んだ時にはお金の事は一言も口に出さず引き受けてくださった…舞台で共演した時は袖から観させて頂きました…芝居は勿論の事素晴らしい歌唱力には本物を感じ、自分が恥ずかしくなりました」と松平に敬意を示し「施設に入居した玉緒さんの面倒を見る方もいない状況の中…最後まで全ての面において援助した松平健さんの人間性の素晴らしさは尊敬して止まない…松平さんには余計な事言って…と言われるかも知れませんが中々出来る事ではありません…松平健さんには頭が下がります…暴れん坊将軍そのもの…尊敬に値する素晴らしい人間です」と尊敬の念をつづった。