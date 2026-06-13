パラグアイがダイブでFK獲得&相手DF警告→「人違いのカード提示」でアメリカのFKに!! W杯で新規則に基づくVAR介入

パラグアイがダイブでFK獲得&相手DF警告→「人違いのカード提示」でアメリカのFKに!! W杯で新規則に基づくVAR介入