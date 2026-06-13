大雨シーズンを前に日本テレビ「news every.」の斎藤佑樹キャスターが消防の訓練施設で猛烈な雨や冠水を実際に体験。

ドアの開閉や車の浸水など、命に関わる危険な状況を再現しながら、水害の恐ろしさと取るべき避難行動、注意点を検証しました。

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■あらゆる“水害”再現 京都の消防訓練施設へ

7日に梅雨入りが発表された関東甲信地方。台風や梅雨前線による“記録的豪雨”で水害のリスクが高まる季節です。

斎藤キャスターは、京都にある消防の訓練施設を訪ねました。案内してもらったのは、特別に作られた“大きな設備”。その中では、水を使った“あらゆる水害”の体験ができるのです。

斎藤キャスター

「大雨を想定して？」

京都市消防局 上田繁温さん

「約1メートル水深をためられます。80〜100ミリ程度のゲリラ豪雨を降らすことができます」

防水ウエアに着替え、斎藤キャスターは中へ。まずは、1時間に100ミリの「猛烈な雨」を体験。

――大丈夫ですか？

斎藤キャスター

「基本的に目を閉じている状態になるので何も見えないと言っていいぐらい。音も雨の音以外聞こえないので、かなり恐怖があります」

視界も音も遮られる状況。

斎藤キャスター

「風が強いと何か飛んでくる可能性もある。ストレスも含めてすごく怖いです」

■集中豪雨で「冠水」玄関ドアは開く？ 危険なら垂直避難も

猛烈な雨によってどこでも起こりうるのが「冠水」。それを想定したのが…。

京都市消防局 上田繁温さん

「ドアの開閉ですね。道路や庭が冠水してしまって外に避難したいけれど、外の水圧がかかって逃げられない。ドアが開かないという想定」

冠水が起きた際、どれほどの水位でドアが開けづらくなるのか。まずは、くるぶしの少し上あたりの20センチ。

斎藤キャスター

「かなりドバッと水が出てきます。まだこのあたりなら、なんとか外に出られるかなという感じですね」

次に大人の膝下程度の高さ、40センチに設定。

斎藤キャスター

「なんとか開きましたけど水流がかなり勢いが強くて、出ようとしたけれど足を取られるぐらいの水流でした」

京都市消防局 上田繁温さん

「おそらく、外に出られたとしても歩くのが非常に困難かもしれません」

40センチほどの水位になると、女性や子どもでは開けられない場合もあるといいます。

斎藤キャスター

「もう無理に開けない方がいい？」

京都市消防局 上田繁温さん

「開けない方がいいですね。逆に一気に水が入ってきてしまうのでドアを開けずに垂直避難。2階や3階など、より高いところに避難するのが一番安全」

そして膝より高い60センチになると、力のある斎藤キャスターでも…

斎藤キャスター

「だいぶ重たいです。これが限界ですね」

京都市消防局 上田繁温さん

「膝を超えると、もう開くのは困難」

また、建物への浸水対策としては、土のうを準備しておくことが有効ですが、ない場合は大きめの袋に水を入れることで代用できるということです。

■冠水道路に「車で進入」一番大事なのは…

続いては「車」。冠水した道路に誤って進入し動けなくなったと想定します。一番大事なのは“車を諦め”、すぐに脱出することです。

仮に乗ったまま外の水位が上昇すると――

斎藤キャスター

「結構入ってきていますね」

車内はみるみるうちに浸水します。

斎藤キャスター

「水位が（車の）中で上がってくると、恐怖心がかなり高まってきてパニックになりそうですね」

京都市消防局によると、一般的に車が動かなくなるのは、水位がタイヤの半分を超えた場合。冠水時は、車での移動を控えるよう呼びかけています。

■冠水時の「徒歩移動」ケガのリスク減らす歩き方は

そして、冠水した道路を歩いて移動せざるを得ない場合にも注意点が…。

斎藤キャスター

「実際に底が見えない？」

京都市消防局 上田繁温さん

「おそらくこういった状況。濁りがあるところを歩いて行かないといけない。下に何があるかわからない。側溝との境目もわからないし、マンホールが浮いてしまって大きな穴が開いている場合もあります」

斎藤キャスター

「どういうふうに歩いたらいいでしょうか」

京都市消防局 上田繁温さん

「棒などで前を探りながら歩いていただくのが非常に有効かなと思います」

傘などでも代用でき、体を横向きにして小さい歩幅で歩くことでケガのリスクを減らせるといいます。

斎藤キャスター

「改めて気をつけるべきことは、どんなことでしょうか」

京都市消防局 上田繁温さん

「躊躇（ちゅうちょ）なく早く避難行動をとってもらうということが非常に大事になります。そのためにも地域のハザードマップをぜひ確認していただいて、自分の住んでいる地域がどれぐらい浸水するのか、またどれぐらいの被害があるのか、というのをしっかりとキャッチしておいていただきたい」

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斎藤キャスター

「今回の率直な感想は、取材をするまで『水害の恐怖』をわかっていなかったということです。特に大雨の中で歩くのは、『視界も悪いし、音も聞こえない』、そんな取材とわかっていても、気が動転してしまうほどの恐怖を感じました。だからこそ、日頃からハザードマップなどを確認しておくことや、危険が迫る前にとにかく早めに行動することが何より大切だと、改めて感じました」

※6月9日放送『news every.』より