日本陸上競技選手権大会が6月12日から14日まで愛知・名古屋のパロマ瑞穂スタジアムで開催されています。

初日に行われた男子5000m予選では大学生ランナーが奮闘を見せました。予選は全3組あり、各組上位6位までが決勝に駒を進めることができますが、決勝進出を決めた全18人のうち8人を大学生が占めました。

1組目は、今季好調の山口竣平選手（早稲田大学3年）が1着、岡田開成選手（中央大学3年）が6着で予選を突破しました。

序盤は後方でレースを進めていた山口選手は、周回を重ねるごとにポジションを上げ、先頭集団に食らいつきます。そして、最後のホームストレートで先頭に立ちトップでフィニッシュしました。「2日前ぐらいまで体の調子が良くなかったので心配だったんですけど、蓋を開けてみたら自分でもやったことない体験ができた」と山口選手。目標に掲げていた予選突破を堂々の1着で成し遂げました。「僕の今年のテーマは"ワクワクするレースを観客の方々に提供すること"なので、決勝では"こいつは面白い"と思ってもらえる走りをしたいと思います」決勝でも観客を沸かせるレースを見せてくれそうです。

最後は7人で6枠を争う形になりましたが、冷静にレースを進めていた岡田選手も、きっちりと6着に滑りこみました。

1組目の山口選手に続き、2組目でも早稲田大学の選手たちが活躍を見せました。

号砲直後に先頭に立ったのが鈴木琉胤選手（2年）。その後ろには増子陽太選手（1年）がぴたりと付けました。その積極策はプラン通り。「3000mまでは僕が、残り2000mは増子が引こうと話していました」と鈴木選手は言いますが、結局、4200mまで先頭を走りました。終始危なげないレース運びで、鈴木選手は3着でフィニッシュ。増子選手も5着で決勝進出を決めました。

ラストスパート勝負を制し、この組でトップフィニッシュしたのが帝京大学の楠岡由浩選手（4年）でした。「塩尻さん（和也、富士通/順天堂大学OB）は残り数周から上げるレース展開が多いので、ラスト勝負というよりはロングスパートの争いになると予想していて、その対策をしてきました。決勝に向けて刺激を入れる意味でも、しっかりラストを上げて1着でゴールするのは自信になると考えていたので、それを実行できてよかったです」自身のイメージ通りのレースを完遂し、さらには13分26秒92の自己ベストをマークし、手応えを口にしていました。

3組目、熾烈なラストスパート合戦を制したのは柴田侑選手（城西大学4年）でした。「後ろで控えて、ラストだけ出ればいいと考えていました」と狙い通りのレース運びで1着フィニッシュ。「（決勝は）とにかく自分の走りに集中するだけなので頑張ります。今の自分の実力をちゃんと出し切るレースをしたいです」と決勝に向けて意気込みを口にしていました。

5着には藤田大智選手（中央大学4年）、6着には小池莉希選手（創価大学4年）が入りました。

予選の全3組でトップフィニッシュしたのがいずれも大学生ランナーでした。日本一が決まる決勝でも、躍動する走りを見せてくれそうです。