◇バレーボールネーションズリーグ2026 予選ラウンド第1週（6月10日〜14日)

男子ネーションズリーグ(NL)は現地12日に、各地で6試合が開催されました。

日本は、前年の優勝国で世界ランク1位のポーランドと対戦。第1セットは日本が奪うも、以降はセットの取り合いとなる大熱戦となりました。それでも結果、3-2(25-21/21-25/25-21/22-25/17-15)で日本が大金星をあげました。日本の次戦の相手は中国となっています。

同日の試合では、アメリカ、ウクライナなどが勝利し上位をキープしています。予選ラウンドは全18チームが参加し、各チーム12試合を実施。ファイナルラウンド開催国である中国と上位7チームが決勝ラウンドに進出します。

【12日予選ラウンド結果】

ウクライナ 3-0 キューバ

日本 3-2 ポーランド

セルビア 3-1 ベルギー

アメリカ 3-0 ドイツ

イラン 3-0 アルゼンチン

トルコ 3-0 フランス

【日本の予選ラウンド日程】

◆中国開催

第1戦 ○3-0 ウクライナ

第2戦 ○3-2 ポーランド

第3戦 中国

第4戦 スロベニア

◆フランス開催

第5戦 セルビア

第6戦 イラン

第7戦 アメリカ

第8戦 フランス

◆日本開催第9戦 イタリア第10戦 カナダ第11戦 ベルギー第12戦 アルゼンチン