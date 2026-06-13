【バレー男子NL】日本が前回王者ポーランドを下す！ フルセットの熱戦もここまで2連勝 日本の次戦の相手は中国
◇バレーボールネーションズリーグ2026 予選ラウンド第1週（6月10日〜14日)
男子ネーションズリーグ(NL)は現地12日に、各地で6試合が開催されました。
日本は、前年の優勝国で世界ランク1位のポーランドと対戦。第1セットは日本が奪うも、以降はセットの取り合いとなる大熱戦となりました。それでも結果、3-2(25-21/21-25/25-21/22-25/17-15)で日本が大金星をあげました。日本の次戦の相手は中国となっています。
同日の試合では、アメリカ、ウクライナなどが勝利し上位をキープしています。予選ラウンドは全18チームが参加し、各チーム12試合を実施。ファイナルラウンド開催国である中国と上位7チームが決勝ラウンドに進出します。
【12日予選ラウンド結果】
ウクライナ 3-0 キューバ
日本 3-2 ポーランド
セルビア 3-1 ベルギー
アメリカ 3-0 ドイツ
イラン 3-0 アルゼンチン
トルコ 3-0 フランス
【日本の予選ラウンド日程】
◆中国開催
第1戦 ○3-0 ウクライナ
第2戦 ○3-2 ポーランド
第3戦 中国
第4戦 スロベニア
◆フランス開催
第5戦 セルビア
第6戦 イラン
第7戦 アメリカ
第8戦 フランス
第9戦 イタリア
第10戦 カナダ
第11戦 ベルギー
第12戦 アルゼンチン