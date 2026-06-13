創部２年目を迎えた日本ウェルネススポーツ大女子駅伝部で今春、実業団チームでの競技経験を持つ松本未空（みく）（２１）が再スタートを切った。

通信制課程がある同大の特色を生かし、異なる拠点で練習する仲間と一つのチームを作って活動している。

５月下旬に宇都宮市で行われた関東学生対校選手権。初日の１５００メートル予選に登場した松本は「大学の名前をいただき、それを背負えるうれしさをこの大会にぶつけようと思った」。積極的な走りで１組で１位通過を果たし、決勝も１０位と健闘。８００メートルでも決勝に進み、８位に入賞した。

三重・鈴鹿高時代は、トラックの中距離種目や駅伝の全国大会で活躍した。卒業後は実業団へ進んだが、「トラック種目にかけたい」という思いが強まり、１年限りで退社した。しかし、高校の恩師が設立した地元のクラブチームで再始動した昨季は、思うような走りができずに苦しんでいた。

そんな時、日本ウェルネススポーツ大女子駅伝部の原田兼由監督と出会い、「通信制学習システムを使って、ウチでやってみないか」と誘われた。「実業団を辞めてからの１年は、周りから過去の実績で見られるのに走れない自分が恥ずかしかった。それをチャラにして、一から学生の自分を見てもらいたい」と入学を決断した。

松本は生活する三重県鈴鹿市で練習しながら、大会や合宿があるときにチームへ合流している。「日頃は一緒にいない分、『あの子たちに会えるんだ』といううれしさがある」と声を弾ませる。

「日本代表のユニホームを１回でも着て、『ウェルネスの子が代表になったんだよ』っていうのを見せたい」と松本。異色の取り組みに挑戦する先駆者として、後進に道を切り開くつもりだ。（西口大地）