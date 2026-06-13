歌手和田アキ子（76）は13日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演した際、生前親しくしていたというプロボクシング元WBC世界ライト級王者でタレントのガッツ石松（本名鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんと、女優中村玉緒（本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんを、それぞれ追悼した。

ガッツ石松さんは、肺炎のため6月2日に76歳で亡くなったことが11日に発表され、中村さんは同9日に肺炎のため86歳で亡くなったと12日、所属事務所が発表していた。

和田は、ガッツ石松さんと中村さんの訃報（ふほう）について、「さみしいですね」という内容のメールがリスナーから寄せられたことを受け、2人との思い出を話し始めた。「実は、ガッツのところは昨日、お線香をあげに行ったんですけど」と明かした和田は、「ライト級で日本人で初めてチャンピオンになったあくる日かなにかに、当時私がやっていた『うわさのチャンネル』に出てくれた。わさびを握ったんじゃないか、というくらいのわざび入りの握りすしを食べて汗をだらだらかいて、その決めぜりふがあって『ぼくさあ、ボクサーなの』という。メッチャ面白かった」と、テレビで共演した当時の貴重なエピソードを明かした。

ガッツ石松さんとは「長い付き合い」と述べ、自宅に遊びに行くと「何度もおうちでご飯を食べさせてもらった。すごく悲しくて、もしお線香をあげることができるなら、あげさせてほしいと言って、昨日、あげてきた」と述べた。

また、中村さんとは、中村さんが大好きだったパチンコ店でよく会ったと述べ、「帰るから玉をどうするか、と思った時に隣のお兄ちゃんにあげたら、アッコさんだった」と中村さんに聴いたエピソードを披露。「私、静かに打っているのに、『どうですか』って言うんだけど」と懐かしんだ。また、中村さんを誘ってホテルのプールに行き、「2人で手をつないで泳いだり歩いたりしていた」とも語り、「来週にお通夜があるというので、そこには顔を出したい」とも語った。

和田は「本当にいい人で明るい人たち。ガッツは後輩で、玉緒さんは大先輩。本当にすてきでしたね」と述べ、「（番組中に2人の話題に）触れるのを、あえてやめていたんですが。かえってご心配をおかけしました」と口にした。ともにパーソナリティーを務めるフリーアナウンサー垣花正に「これからもアッコさんを通して、ガッツさんや玉緒さんのエピソードを番組で話すことで、みなさんに思い出してもらうことになるかもしれませんしね」と述べると、和田は「そうですね」と応じ、2人でお悔やみの言葉を述べた。