北中米ワールドカップ

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は12日（日本時間13日）、米ロサンゼルス・スタジアムでグループDの第1節・米国―パラグアイが行われ、共催国の米国が4-1で白星スタートを切った。中継では一瞬、ピッチ上に日本人の姿が映りネット上で注目を浴びた。

大観衆で埋まった一戦。プレーが中断した際、中継カメラのアングルがピッチ脇へ。すると一瞬、映り込んだのは日本から今大会の審判員の1人に選出された荒木友輔審判員。この試合では第4審判を務めていた。

スポーツチャンネル「DAZN」でも捉えられたワンシーン。思わず目を奪われた日本ファンも多く、X上では「アメリカ対パラグアイ戦日本人の審判いるやん すげー」「荒木さんアメリカの開幕戦で審判してるのすごい」「イエローにVAR介入 4審の荒木さんも映ってた」「お、荒木さんが第4審やってるじゃん！！！」といった反応が並んだ。

この試合ではリザーブ・アシスタント・レフェリーに三原純審判員も起用されていた。各国から集まる審判団のなかで、2人は“日本代表”と言える。14日（同15日）にグループFのオランダ戦を控える日本代表の前に、ワールドカップ“初戦”を終えた。



（THE ANSWER編集部）