マネしたーーーいッ！！【ダイソー】の昆虫ケースは「じゃない使い方」がカワイイ♡

さまざまな日用品や雑貨等が、豊富に並ぶ【ダイソー】。店内で「これ、こんな使い方をしたら便利かも！」と、ひらめいた経験を持つ人も多いかも。今回は、そんな風に本来の使い方とは少し異なる「“じゃない”使い方」がますます注目を集めそうな雑貨をピックアップ。思わずマネして買いたくなるような注目雑貨を、チェックしてみましょう。

昆虫ケース“じゃない”使い方で！

まるで、おとぎ話に出てくる森の中のきのこのようなフォルムが可愛い「昆虫ケース（キノコ）」 \220（税込）。本来は、虫捕りに行った時に使う道具ですが、@gnm.aoさんはガチャでゲットしたカプセルトイの収納ケースとして活用中。推しグッズやミニチュアを入れて、この昆虫ケース自体がまるで小さなお部屋のような雰囲気を演出するのも楽しそう。複数買い集めて、並べて置いても可愛いかも。

あれもこれもスッキリ収納！

まるでポーチのようなデザインの「ペンケース（ペンホルダー付、2ポケット）」 \330（税込）。ペンを固定できるホルダーと2つのポケットが付いています。@nanaironotobira2さんは、画像のようにペンを並べて入れる他に、編み物に使うかぎ針収納としての使い方も紹介しています。さらに、「ポケットにはA6サイズのメモ帳がピッタリ入る」とコメントを添えており、さまざまな活用法がありそう。シールを入れたり、コンサートの紙チケットを入れたり、便利な使い方を考えてみて。

アイデア次第で活用方法が広がりそうなダイソーの雑貨が、気になった人はぜひチェックしてみてください。

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※こちらの記事では@gnm.ao様、@nanaironotobira2様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Aoi.S