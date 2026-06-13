“コワモテ”小沢仁志、アクションを支える“大盛り肉飯”に驚く声続々「60代が食べる量じゃない」「1人分ですか?!」
“コワモテ俳優”としても知られる小沢仁志（63）が12日、自身のインスタグラムを更新。年齢を感じさせないボリュームたっぷりな食事内容を公開し、反響が集まっている。
【写真】「60代が食べる量じゃない」ファンも驚く、小沢仁志の“大盛り肉飯”
小沢は「おはようさん！昨日１日アクションシーンの撮影でったんで 肉肉でエナジー注入！」（原文ママ）とつづり、大きなステーキメニューが2種類と、白米、野菜などが並んだボリューム満点な食卓を披露した。
2人前ほどありそうな食事内容に「この量よwww」「いくつになっても…食べ盛り」「これ小沢さんお1人分ですか?!」「すっごい量」「60代が食べる量じゃないです笑 さすがです！」などと、驚く声が集まっている。
【写真】「60代が食べる量じゃない」ファンも驚く、小沢仁志の“大盛り肉飯”
小沢は「おはようさん！昨日１日アクションシーンの撮影でったんで 肉肉でエナジー注入！」（原文ママ）とつづり、大きなステーキメニューが2種類と、白米、野菜などが並んだボリューム満点な食卓を披露した。
2人前ほどありそうな食事内容に「この量よwww」「いくつになっても…食べ盛り」「これ小沢さんお1人分ですか?!」「すっごい量」「60代が食べる量じゃないです笑 さすがです！」などと、驚く声が集まっている。