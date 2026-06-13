8日、東京都内でウィーン少年合唱団の来日公演を鑑賞された愛子様。今回のウィーン少年合唱団のご鑑賞は、愛子様にとって4年連続となる。昨年は天皇陛下と、一昨年は天皇、皇后両陛下と一緒に鑑賞されたが、今回は週末に両陛下のオランダ・ベルギー訪問が控えていることもあり、お一人で公務に臨まれた。

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愛子様が会場に到着されると、観客席からは拍手が沸き起こった。お一人であっても、その「愛子様らしさ」は健在だったという。

日本の皇室と音楽の関係は、とても静かでありながら、確かな存在感を持って続いてきた伝統だ。派手に語られることは少ないが、実は日本文化の根幹に触れるような深い意味合いを持っている。皇室における音楽とは単なる芸術ではなく、祈りであり、儀式であり、そして「つなぐ」ためのものでもある。

まず思い浮かぶのは、やはり雅楽だろう。雅楽は千年以上の歴史を持つ宮廷音楽であり、世界最古のオーケストラとも言われている。笙（しょう）や篳篥（ひちりき）、龍笛（りゅうてき）といった独特の楽器が奏でる音色は、現代の日常から切り離されたような神聖さを感じさせる。これは単なる音楽ではなく、神事と密接に結びついた「音の儀式」だ。

近代以降は西洋音楽を宮中に取り入れた

宮中の儀式では、この雅楽が重要な役割を果たしてきた。例えば、即位礼や新嘗祭といった国家的な祭祀（さいし）の場では、雅楽が厳かに演奏される。その響きは、目に見えない何かと人をつなぐような力を持っているように感じる。

音が空間を満たすことで、その場にいる人々の意識が自然と整い、同じ方向へと向かっていく。そこに、音楽の持つ本質的な力があるのだと思う。

一方で、皇室と音楽の関わりは、伝統音楽だけにとどまらない。実は近代以降、西洋音楽との関係も深く築かれてきた。明治時代に入り、日本が近代化を進める中で、皇室は西洋文化を積極的に取り入れていった。その流れの中で、西洋音楽もまた宮中に広がっていったのである。

例えば、宮内庁楽部では、雅楽だけでなく、西洋音楽の演奏も行われている。これはとても象徴的なことで、日本の伝統を守りながらも、新しい文化を受け入れていく柔軟さを示している。皇室の音楽は「守るもの」でありながら、「開くもの」でもあるのだ。

儀式ではなく天皇や皇后が個人的に音楽を愛した

さらに個人的な側面に目を向けると、天皇陛下や上皇陛下、また皇族方が音楽に親しんできた歴史も興味深い。上皇陛下（当時の天皇陛下）はチェロを愛し、皇后美智子さまはピアノを演奏されることで知られている。お二人が音楽を通して心を通わせてきたというエピソードには、どこか温かい人間味を感じる。

また、今の天皇陛下もビオラをたしなまれ、皇后雅子様も音楽に親しんでいる。こうした姿から見えてくるのは、音楽が単なる公的な儀式の道具ではなく、日常の中で心を支える存在でもあるということだ。皇室において音楽は、「公」と「私」を静かにつなぐ役割を担っているのかもしれない。

こうして見ていくと、皇室と音楽の関係にはいくつかの層があることに気づく。ひとつは雅楽に代表される「祈りとしての音楽」。もうひとつは西洋音楽を含めた「文化としての音楽」。そして、個人の生活に根差した「心の音楽」である。これらが重なり合い、長い時間をかけて受け継がれてきた。

特に印象的なのは、「変わらないために変わり続ける」という姿勢だ。雅楽という古い伝統を守りながらも、西洋音楽を取り入れ、さらに個人の表現として音楽を楽しむ。このバランスこそが、皇室の音楽文化の本質なのではないかと思う。

皇室と音楽のあり方が生きるヒントに

現代社会では、音楽はどこでも気軽に楽しめるものになった。スマートフォンひとつで世界中の音楽に触れられる時代だ。しかしその一方で、「なぜ音楽を奏でるのか」という問いを意識する機会は少なくなっているかもしれない。

そんな中で、皇室の音楽のあり方は、ひとつのヒントを与えてくれる。音楽は誰かに聞かせるためだけのものではなく、祈るため、つながるため、心を整えるためのものでもある、そんな原点のような価値観が、そこには静かに息づいている。雅楽のゆったりとしたリズムに耳を傾けると、時間の流れが少し違って感じられることがある。急がなくてもいい、焦らなくてもいい、と語りかけてくるような感覚だ。

それは、時代を超えて受け継がれてきた音だからこそ持つ力なのだろう。

皇室と音楽の関わりは、決して目立つものではない。しかし、その静けさの中にこそ、日本という国の深い文化と精神性が息づいている。音は消えていくものだが、その余韻は確かに残る。皇室の音楽もまた、目には見えないかたちで、私たちの暮らしや心に影響を与え続けているのかもしれない。

文/志水優 内外タイムス