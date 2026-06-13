◇サッカー FIFAワールドカップ2026(日本時間12日~7月20日、カナダ・メキシコ・アメリカ)

北中米ワールドカップは大会2日目のグループステージ2試合が行われ、開催国のカナダとアメリカが登場しました。

B組のカナダはボスニア・ヘルツェゴビナとドロー。前半21分に失点し追いかける展開となりましたが、後半31分に投入された選手が直後の後半33分に同点ゴールを決めています。

D組のアメリカはパラグアイに快勝。前半早々に相手のオウンゴールで先制すると、前半だけで3得点して試合を優位に進めました。後半は両チームが1点ずつ取り合い、4-1でアメリカの勝利となっています。

大会3日目はサッカー王国・ブラジルが登場。C組のブラジルは初戦、前回大会でアフリカ勢初のベスト4進出を果たしたモロッコと激突します。

F組の日本は15日にオランダと初戦を戦い、その後21日にチュニジアと、26日にスウェーデンと対戦します。

▽13日結果 ※日本時間

【B組】

カナダ 1-1 ボスニア・ヘルツェゴビナ

【D組】

アメリカ 4-1 パラグアイ

▽F組 日本のグループステージ日程15日 第1戦 vsオランダ21日 第2戦 vsチュニジア26日 第3戦 vsスウェーデン