◇W杯北中米大会1次リーグD組 米国 4―1 パラグアイ（2026年6月12日 ロサンゼルス）

史上初の3カ国による共催となったFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会で、ホスト国の1つ米国が12日（日本時間13日）、1次リーグD組の初戦でパラグアイを4―1で下した。

試合会場のロサンゼルス競技場（ソフィスタジアム）には7万492人の観衆が詰めかけた。米国代表ユニホームを着たファンが圧倒的に多く、星条旗カラーの衣装や“星条旗ペイント”、中には自由の女神やアンクル・サム、ジョージ・ワシントンなどのコスプレで試合を楽しむ姿も見られた。開幕セレモニーでは歌手ケイティー・ペリーらが登場し、試合前から会場を盛り上げた。トム・クルーズ、ジョージ・ルーカス、ビル・ゲイツ、ハル・ベリー、レオナルド・ディカプリオらセレブも観戦に訪れた。

セレモニーでは参加チームの国旗がピッチ中央に集まったが、米国と交戦状態にあるイランの国旗が登場すると、一部からブーイングも起きた。代表チームの大会参加はもちろん、事前合宿地や出入国、チケットなど、政治的要素により影響が出ているイランは15日（同16日）、この日と同じ会場でニュージーランドと1次リーグ初戦を戦う。