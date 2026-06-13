サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に合わせ、「足の神様」として知られる大阪府豊中市の服部天神宮では、境内に鮮やかな青色の装飾を施したり、日本代表の試合に向けて必勝祈願を行ったりして、「サムライブルー」の選手たちにエールを送っている。

日本代表は１５日（日本時間）に１次リーグ初戦のオランダ戦を迎える。（佐藤祐介）

同天神宮には、平安時代、左遷されて京都から九州に向かう菅原道真が持病の脚気（かっけ）で歩けなくなり、立ち寄って祈願したところ回復した――との言い伝えがあり、足のけがや病気に悩む人らが参拝するようになったという。

日本代表が初出場した１９９８年のフランス大会以降、必勝祈願祭などを実施しており、今回も、境内正面の鳥居をくぐった脇に、「日本代表 必勝祈願」と記したのれんや、青色の短冊を数多くつるした「サムライブルー下駄回廊」を設けて、選手たちの健闘と無事を願っている。短冊（初穂料１０００円）には、応援メッセージを書き込むことができる。

本殿には、日本代表のユニホームやフランス大会から掲げているという神札のほか、元日本代表ストライカーで昨年８月に８１歳で亡くなった釜本邦茂さん、ガンバ大阪や日本代表で長く活躍した遠藤保仁さんらがしたためた絵馬が並んでおり、開幕を前にした１１日に必勝祈願祭が営まれた。

今後、１次リーグ３試合のそれぞれ前日にあたる、▽１４日午前９時▽２０日午前９時▽２５日午前８時――に必勝祈願を実施。希望者は無料で参加できる。日本代表が決勝トーナメントに進出した場合も、試合前日に行う予定だ。

同天神宮によると、前回（２０２２年）のカタール大会では、初戦で強豪・ドイツに勝利して以降、参拝者が増えていき、１勝１敗で迎えた第３戦スペイン戦の前には選手らに思いを届けようと、多くのファンらが必勝祈願に訪れたという。

加藤芳哉宮司は「大会は長丁場で、体調を維持し続けるのは大変だと思う。選手たちがけがなく最高の状態で試合に臨めるよう、足の神様に祈りを届けたい」と話した。

「八咫烏」御朱印も

服部天神宮では、Ｗ杯に合わせ、日本サッカー協会のシンボルにも用いられている「八咫烏（やたがらす）」をモチーフにした特別な御朱印を７月３１日までの期間限定で授与している。初穂料は１０００円。希望者は社務所まで。