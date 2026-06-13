友人3人でレンタカーを借りたところ、途中で友人が「眠いなら運転代わるよ」と言ってくれました。契約時に私しか登録していませんが、少しだけなら運転を代わっても問題ないのでしょうか？

登録していない友人が運転するのは基本的にNG

結論からいうと、契約時に運転者として登録していない友人が運転するのは基本的に認められていません。

レンタカー会社では、契約時に「誰が運転するのか」を確認しています。複数人で運転する可能性がある場合は、その全員を事前に申告し、運転免許証を提示することが一般的です。実際に多くのレンタカー会社では、運転する可能性がある人を事前に登録するよう求めています。

そのため、「数分だけだから」「高速道路の次のサービスエリアまでだから」といった理由であっても、登録していない人が運転することは契約違反となる可能性があります。

友人が善意で申し出てくれたとしても、ルール上は問題があります。疲れている場合は無理に運転を続けず、まずは休憩を取ることが大切です。



登録していない人が事故を起こした場合はどうなる？

最も注意したいのが、事故や車両トラブルが発生した場合です。

レンタカー会社の保険や補償制度は、通常、契約者や事前に登録された運転者を対象としています。そのため、登録していない人が運転中に事故を起こした場合、保険や補償が適用されない可能性があります。

例えば、他の車にぶつけてしまった場合は相手への賠償金が発生することがあります。また、借りているレンタカーの修理費用や営業補償費用 を請求されるケースも考えられます。事故の内容によっては高額な負担になることもあるため、「事故を起こさなければ大丈夫」と考えるのは危険です。

さらに、事故が起きた際には友人関係にも影響が及ぶ可能性があります。誰が費用を負担するのかを巡ってトラブルになることもあるため、軽い気持ちで運転を代わるべきではないでしょう。



運転を交代したいときは事前に追加登録しよう

複数人で運転する予定がある場合は、出発前に全員を運転者として登録しておくのが最も安全です。多くのレンタカー会社では、契約時に追加運転者の登録を受け付けています。

また、会社によっては 予約後に運転者を追加できる場合もあります。旅行中に「交代するかもしれない」と思ったら、まずはレンタカー会社へ連絡して確認してみましょう。無断で運転を交代するよりも、正式な手続きを取るほうが安心です。

特に長距離ドライブでは、出発前は「自分1人で運転できる」と思っていても、実際には疲れがたまることがあります。最初から交代要員を登録しておけば、体調や疲労の状況に応じて安全に運転を分担できます。



まとめ

レンタカーで登録していない友人が少しだけ運転することでも、契約上は問題となる可能性があります。特に事故が発生した場合は、保険や補償が受けられなくなるおそれがあるため注意が必要です。

旅行やレジャーでは、「少しだけだから大丈夫」と考えがちですが、その判断が大きなトラブルにつながることもあります。長距離運転が予想される場合は、契約時に運転する可能性がある人全員を登録しておくことをおすすめします。

事前にルールを確認し、無理のない運転計画を立てておけば、友人との楽しい旅行を安心して楽しめるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー