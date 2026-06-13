大塚千弘、10日分の幼稚園弁当一挙公開「工夫がたくさんで真似したい」「冷食に親近感」と反響
【モデルプレス＝2026/06/13】女優の大塚千弘が6月11日、自身のInstagramを更新。10日分の手作り弁当を公開した。
【写真】40歳2児のママ女優「子どもが喜びそう」10日分の幼稚園弁当一挙公開
大塚は「＃幼稚園弁当記録」「＃冷食ありがとう」というハッシュタグを添え、「自己肯定感を上げる為の日々のお弁当記録 親子遠足のお弁当も」とコメントし、赤い子ども用の弁当箱に詰められた9日分の弁当と、親子遠足の弁当を公開。星の形の卵焼きや花の形に飾り切りされたハム、おばけの形に切られた海苔が乗せられたご飯、顔のついたロールパンのサンドイッチなど子どもの喜ぶ工夫が毎日施され、ミニトマトやスナップエンドウなどの野菜で彩りが添えられている。また、「＃産後の抜け毛がそろそろ本当にヤバい 私の前髪どこへ行った？」と産後の悩みもつづっている。
この投稿に、ファンからは「どれも美味しそうでママの愛を感じる」「星とかオバケとか子どもが喜びそう」「冷食に親近感」「工夫がたくさんで真似したい」「彩りが綺麗で可愛いお弁当」などと反響が寄せられている。
大塚は1986年3月12日生まれ、徳島県出身。2015年10月に俳優の鈴木浩介と結婚し、2021年5月に第1子誕生を報告。2026年2月に自身のInstagramにて第2子出産を報告していた。（modelpress編集部）
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【写真】40歳2児のママ女優「子どもが喜びそう」10日分の幼稚園弁当一挙公開
◆大塚千弘、10日分の幼稚園弁当公開
大塚は「＃幼稚園弁当記録」「＃冷食ありがとう」というハッシュタグを添え、「自己肯定感を上げる為の日々のお弁当記録 親子遠足のお弁当も」とコメントし、赤い子ども用の弁当箱に詰められた9日分の弁当と、親子遠足の弁当を公開。星の形の卵焼きや花の形に飾り切りされたハム、おばけの形に切られた海苔が乗せられたご飯、顔のついたロールパンのサンドイッチなど子どもの喜ぶ工夫が毎日施され、ミニトマトやスナップエンドウなどの野菜で彩りが添えられている。また、「＃産後の抜け毛がそろそろ本当にヤバい 私の前髪どこへ行った？」と産後の悩みもつづっている。
◆大塚千弘の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「どれも美味しそうでママの愛を感じる」「星とかオバケとか子どもが喜びそう」「冷食に親近感」「工夫がたくさんで真似したい」「彩りが綺麗で可愛いお弁当」などと反響が寄せられている。
大塚は1986年3月12日生まれ、徳島県出身。2015年10月に俳優の鈴木浩介と結婚し、2021年5月に第1子誕生を報告。2026年2月に自身のInstagramにて第2子出産を報告していた。（modelpress編集部）
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