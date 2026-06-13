市川團十郎、子供たちから送られてきた散歩ショット公開「2人とも大きくなった」「仲良しですね」
【モデルプレス＝2026/06/13】歌舞伎俳優の市川團十郎白猿が6月12日、自身のInstagramを更新。長女で女優の堀越麗禾（市川ぼたん）と長男で八代目・市川新之助を襲名した勸玄の散歩中の様子を公開した。
【写真】48歳歌舞伎俳優「2人とも大きくなった」子供たちから送られてきた散歩ショット
團十郎は「二人から送られてきました。お散歩したみたいです」とつづり、子供達の写真を複数枚投稿。散歩中に撮影したという、仲良くポーズを決めた影の写真や草むらに寝そべる勸玄の姿などを披露している。また團十郎は「しばらく会えてないので、会いたいです」とコメントしている。
この投稿に「2人とも大きくなったね」「仲良しですね」「見てると癒される」「微笑ましい写真」「元気でますよね」など反響が寄せられている。
團十郎は、フリーアナウンサー・小林麻央さん（2017年に死去）と2009年に結婚し、2011年7月に麗禾、2013年に勸玄が誕生。2019年に麗禾が四代目・市川ぼたんを襲名し、2022年に勸玄が八代目・新之助を襲名した。（modelpress編集部）
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【写真】48歳歌舞伎俳優「2人とも大きくなった」子供たちから送られてきた散歩ショット
◆市川團十郎、子供達の散歩ショット
團十郎は「二人から送られてきました。お散歩したみたいです」とつづり、子供達の写真を複数枚投稿。散歩中に撮影したという、仲良くポーズを決めた影の写真や草むらに寝そべる勸玄の姿などを披露している。また團十郎は「しばらく会えてないので、会いたいです」とコメントしている。
◆市川團十郎のこども達の写真に反響
この投稿に「2人とも大きくなったね」「仲良しですね」「見てると癒される」「微笑ましい写真」「元気でますよね」など反響が寄せられている。
團十郎は、フリーアナウンサー・小林麻央さん（2017年に死去）と2009年に結婚し、2011年7月に麗禾、2013年に勸玄が誕生。2019年に麗禾が四代目・市川ぼたんを襲名し、2022年に勸玄が八代目・新之助を襲名した。（modelpress編集部）
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