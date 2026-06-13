浜口京子、筋肉際立つトレーニングショットに驚きの声相次ぐ「可愛さと力強さのギャップがすごい」「芸術作品みたい」
【モデルプレス＝2026/06/13】元女子レスリング選手でタレントの浜口京子が6月11日、自身のInstagramを更新。トレーニング動画を公開した。
【写真】47歳元女子レスリング選手「かっこよすぎ」と話題の筋肉ショット
浜口は「私は、GYMに行ける時間をつくって、トレーニングに励んでます」と近況をつづり、両手にウエイトを持ち上げ下げしているトレーニング動画を公開。タンクトップにショートパンツ姿で、鍛え上げられた美しい肩や腕の筋肉を見せている。
この投稿に、ファンからは「可愛さと力強さのギャップがすごい」「笑顔で重そうなウエイトを軽々持ち上げてるのすごすぎる」「芸術作品みたい」「かっこよすぎる」「筋肉が美しすぎる」反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】47歳元女子レスリング選手「かっこよすぎ」と話題の筋肉ショット
◆浜口京子、美筋肉際立つトレーニングの様子公開
浜口は「私は、GYMに行ける時間をつくって、トレーニングに励んでます」と近況をつづり、両手にウエイトを持ち上げ下げしているトレーニング動画を公開。タンクトップにショートパンツ姿で、鍛え上げられた美しい肩や腕の筋肉を見せている。
◆浜口京子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「可愛さと力強さのギャップがすごい」「笑顔で重そうなウエイトを軽々持ち上げてるのすごすぎる」「芸術作品みたい」「かっこよすぎる」「筋肉が美しすぎる」反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】