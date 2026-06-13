「ラブキン2」“真剣交際”白鳥大珠＆元AKB48永尾まりや、ホノルル満喫ショット公開「ラブラブオーラ全開」「絵になる」と反響
【モデルプレス＝2026/06/13】“一番モテる人”を決めるABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー「ラブパワーキングダム2」への出演を経て、プロキックボクサーの白鳥大珠と真剣交際を開始した元AKB48の永尾まりやが、6月12日までに自身のInstagramを更新。白鳥とハワイ・ホノルルを訪れた様子を公開した。
【写真】真剣交際の格闘家＆元AKB「2人とも幸せそう」と話題の2ショット
永尾は「honolulu best food編」と記すとともに「ホノルルきたらこの辺りは大体いく！全部おすすめ」とつづり、食事中の写真を投稿。サングラスにフードを被った永尾と、箸を手にした白鳥が並んでハワイのローカルフードを楽しむ仲睦まじい姿が収められている。
また、フルーツがたっぷりとのったアサイーボウルを前に2人が体を寄せて密着した仲良しショットなども披露している。
この投稿は「2人とも幸せそう」「絵になる」「ラブラブオーラ全開」「お似合いすぎる」「すごく楽しそうなの伝わる」と反響を呼んでいる。
白鳥らが出演した「ラブパワーキングダム2」は、“モテ自慢”の美男美女たちが“No.1モテクイーン”と“No.1モテキング”を目指しハイレベルな恋の駆け引きを繰り広げる恋愛リアリティーショー番組。白鳥と永尾はともに“No．1モテ”の称号を手に入れたが、そのうえで500万円の賞金を出演者達で山分けする提案をしたことが話題になった。（modelpress編集部）
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【写真】真剣交際の格闘家＆元AKB「2人とも幸せそう」と話題の2ショット
◆白鳥大珠＆永尾まりや、ホノルル満喫ショット披露
永尾は「honolulu best food編」と記すとともに「ホノルルきたらこの辺りは大体いく！全部おすすめ」とつづり、食事中の写真を投稿。サングラスにフードを被った永尾と、箸を手にした白鳥が並んでハワイのローカルフードを楽しむ仲睦まじい姿が収められている。
◆白鳥大珠＆永尾まりやの2ショットに「2人とも幸せそう」と反響
この投稿は「2人とも幸せそう」「絵になる」「ラブラブオーラ全開」「お似合いすぎる」「すごく楽しそうなの伝わる」と反響を呼んでいる。
白鳥らが出演した「ラブパワーキングダム2」は、“モテ自慢”の美男美女たちが“No.1モテクイーン”と“No.1モテキング”を目指しハイレベルな恋の駆け引きを繰り広げる恋愛リアリティーショー番組。白鳥と永尾はともに“No．1モテ”の称号を手に入れたが、そのうえで500万円の賞金を出演者達で山分けする提案をしたことが話題になった。（modelpress編集部）
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