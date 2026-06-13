R-指定の美人妻「お熱のためべったり」な子どもを抱っこする姿「ぐったりしてて胸が痛い」「早くお熱下がりますように」と心配の声
【モデルプレス＝2026/06/13】Creepy Nuts・R-指定の妻でタレントの江藤菜摘が6月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。発熱した子どもを抱っこしている姿を公開した。
【写真】人気アーティストの美人妻「ぐったりしてて胸が痛い」発熱した子どもを抱っこ
江藤は「今日はお熱のためべったり」とコメント。発熱した子どもを抱っこひもで抱っこしている姿を公開した。
この投稿に、ファンからは「早くお熱下がりますように」「お母さんも体調気をつけて」「ぐったりしてて胸が痛い」「お母さんは体力勝負だなあ」「看病頑張ってください」などの声が上がっている。
江藤とR-指定は2022年に結婚を発表。2023年に長男、2024年に長女が誕生している。（modelpress編集部）
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◆江藤菜摘、発熱した子どもを抱っこする姿
江藤は「今日はお熱のためべったり」とコメント。発熱した子どもを抱っこひもで抱っこしている姿を公開した。
◆江藤菜摘の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「早くお熱下がりますように」「お母さんも体調気をつけて」「ぐったりしてて胸が痛い」「お母さんは体力勝負だなあ」「看病頑張ってください」などの声が上がっている。
江藤とR-指定は2022年に結婚を発表。2023年に長男、2024年に長女が誕生している。（modelpress編集部）
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