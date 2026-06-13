双子出産の中川翔子、保育園帰宅後の双子の様子公開「幸せすぎる」「こんなに甘えられたら動けない」と反響
【モデルプレス＝2026/06/13】歌手でタレントの中川翔子が6月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。保育園帰宅後の双子の写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】双子出産の41歳タレント「ママ大好きなのが伝わってくる」子どもの様子公開
中川は「保育園から帰ると ふたごがママに登ってきて すりすり離れない」とコメントし、中川の両膝に寄り添って甘える双子の姿を公開。続く投稿では「くっついてくる！」とつづり、片腕で1人を抱き寄せながら、もう1人が脚に顔を埋めて甘える微笑ましい様子を披露している。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎて声が出た」「こんなに甘えられたら動けない」「ぎゅーってくっついてくるの幸せすぎる」「ママ大好きなのが伝わってくる」「保育園帰りの甘えん坊タイム分かりすぎる」「ママの膝が特等席なんだね」といった声が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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【写真】双子出産の41歳タレント「ママ大好きなのが伝わってくる」子どもの様子公開
◆中川翔子「すりすり離れない」双子の様子公開
中川は「保育園から帰ると ふたごがママに登ってきて すりすり離れない」とコメントし、中川の両膝に寄り添って甘える双子の姿を公開。続く投稿では「くっついてくる！」とつづり、片腕で1人を抱き寄せながら、もう1人が脚に顔を埋めて甘える微笑ましい様子を披露している。
◆中川翔子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「可愛すぎて声が出た」「こんなに甘えられたら動けない」「ぎゅーってくっついてくるの幸せすぎる」「ママ大好きなのが伝わってくる」「保育園帰りの甘えん坊タイム分かりすぎる」「ママの膝が特等席なんだね」といった声が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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