歌手・和田アキ子が６日放送のパーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに１０００回」（土曜・午前１１時）に出演し、亡くなった女優の中村玉緒さんについて語った。

番組の終盤。元プロボクシングＷＢＣ世界ライト級王者でタレントのガッツ石松さん（享年７６）と玉緒さんが立て続けに亡くなったことについて触れた。玉緒さんについては「パチンコ屋でよくお会いして。（玉緒さんが）帰るから玉をどうしようかと思った時に隣のお兄ちゃんにあげようとしたらアッコさんやった、っていうね。ホントなの」と、パチンコ屋での“交流”を懐かしむ。

その頃、和田は腰を悪くしていた時期で、プールに通っていたという。「玉緒さん一緒に行きましょうよ」とプールに誘ったが、玉緒さんに「わたし、プールはあきませんわ」と断られた。しかし和田はあきらめずに誘い、一緒にホテルのプールへ。「２人で手つないで、プールで泳いだり」ということもあったそうだ。

玉緒さんの夫・勝新太郎さんとも交流があった和田は「銀座の高級クラブで一緒に飲んでる時に、『じゃあ勝さん、みんな呼びましょうよ。昔の映画俳優』」と和田が提案し、小林旭さんや梅宮辰夫さんらを“招集”。「大騒ぎして。勝さんはピアノだけでジャズ歌うんですけど、めちゃくちゃうまいんですよ。豪快な人でしたね」と勝さんについて語った。

玉緒さんとはよく電話したという。「『アッコにおまかせ』をやってる時は終わってすぐに電話かかってきて」。玉緒さんは、「アッコにおまかせ」の放送時間帯は昼休みをもらっていたそうで「アッコにおまかせ見たいから、って。きょうは面白かったですわ、って。また麻雀でもしましょうって言ってたんですけどね…」と、当時のやり取りを明かした。

最近の玉緒さんについては「施設に入られたと聞いて。お見舞いに行かないほうがいいかなと思ってたんですけど…」と会っていなかったという。「ショックでしたね、続けてだったから。ガッツもびっくりしましたけど」と相次ぐ訃報にショック。「いい人たち。本当に明るい、２人とも。ガッツも玉緒さんも。玉緒さんは大先輩なんですけど、関西弁で、ほんとに素敵でしたね、触れるのをあえてやめてたんですけど、かえってご心配おかけしまして」と語った。

中村さんは今月９日に肺炎で亡くなったことを１２日に所属事務所が発表した。８６歳だった。