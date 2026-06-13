1997年に三重県明和町で、当時女子高校生の北山結子さんが行方不明になってから29年となる13日、警察が改めて情報提供を呼びかけました。

【写真を見る】三重・明和町の女子高校生行方不明から29年 「必ずご家族の元に戻って頂くという強い思いで」 駅前でビラを配り情報提供を呼びかけ 松阪警察署

1997年6月13日、当時17歳で松阪工業高校3年生の北山結子さんは、明和町でアルバイトを終え、母親に「友達の家に遊びに行く」と電話したのを最後に、行方がわからなくなりました。

警察はこれまでに延べ5万人以上を動員して捜査を続けてきましたが、いまだ解決につながる有力な情報はありません。

29年が経った13日、警察官らが松阪駅前でチラシやティッシュを配り、改めて情報提供を呼びかけました。

（松阪警察署・須川洋幸署長）「必ずご家族（の元）に戻って頂くという強い思いを持って捜査を継続している。ぜひ結子さんにつながる情報を松阪警察署までご連絡頂きたい」

警察は、北山さんに関する情報があれば、捜査本部が置かれている松阪警察署（0598-53-0110）まで連絡して欲しいとしています。