◆カーリング日本選手権 第７日（６月１３日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）

男子プレーオフが行われ、予選リーグ２位通過のロコ・ソラーレが同１位のＳＣ軽井沢クに４―１で勝利した。１４日の決勝進出を決め、初優勝と昨年２位のリベンジを目指す。

後攻からスタートし、第１エンド（Ｅ）をブランクエンドに。第２Ｅで１点を取ると、第３Ｅはブランクエンドとなり、第４Ｅで１点スチール。第５Ｅもブランクエンド。第６Ｅは相手に１点を取らせると、第７Ｅを４度目のブランクエンドに。第８Ｅで１点を奪うと、続く第９Ｅで１点スチールし、相手がコンシードを選択し、決勝進出を決めた。スキップの前田拓海は「ＳＣジュニアとは１次予選で戦ったときに大差（５―１１）で負けてしまった。点差が離れると結構きついなという印象を受けた。ロースコアになっても点数が離れないように、クリーンな作戦ではあったが、アイスリーディングもうまくいって、ショットも決まってたので何とか勝てた」と試合を振り返った。

今大会開幕前にチームで目標を立て、「スマイリーアタック」と笑顔で全力で戦うことを掲げた。プレー中はグータッチやコミュニケーションを取りながら、雰囲気良くゲーム作りを行っている。リードの所岳澄が発案し、笑顔を絶やさず決勝まで駒を進めた。昨年チームに加わった所だが、ムードメーカーとしてチームを引っ張っている。「僕が来てから５倍くらいチームが明るくなった」というほどだ。

昨年は準優勝で涙をのんだ。今でも悔しさを思い出すことは多いという。前田拓海は「あと一歩のところで勝利を逃した。そこはスキップのミス。詰められるように今シーズン練習してきた。明日はその成果を出したい」と意気込んだ。最後は所が「絶対勝つぞ」と力強く話し、全員で「おー！」と声をそろえた。強い団結力で初優勝を目指す。