CONVERSE×HELLO KITTYがPLAZA限定で登場！全20アイテムのコラボコレクション

人気ブランド「CONVERSE」と、世代を超えて愛される「HELLO KITTY」が夢のコラボレーション♡全国のPLAZAでは2026年6月11日(木)より順次、ここでしか手に入らない限定アパレルコレクション全20アイテムを発売します。ハローキティのクラシックな世界観とコンバースのカジュアルな魅力が融合した特別なラインアップは、ファッション好きはもちろんサンリオファンも見逃せません。毎日のコーデをもっと楽しくしてくれる限定アイテムをご紹介します。

CONVERSE×HELLO KITTY限定デザインに注目

今回のコレクションは、赤と青を基調にしたハローキティのレトロで可愛らしい世界観をベースに、コンバースならではのカジュアルテイストをプラスしたPLAZA限定デザインです。

特に注目なのが、コンバースの象徴でもあるHIカットシューズやシューズカートンから、ハローキティと双子の妹・ミミィがひょっこり顔を出すデザイン。

遊び心たっぷりのアートが、普段使いしやすいアイテムに落とし込まれています。

アパレルからバッグ、小物まで幅広く展開されているため、トータルコーディネートで楽しめるのも魅力。キティファンにはたまらない限定コレクションとなっています。

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アパレル＆雑貨全20アイテムをチェック

今回発売されるコレクションでは、ファッションアイテムから雑貨まで豊富なラインアップが登場します。

プリントTシャツ（ホワイト、アイボリー）

価格：各5,060円

バックプリントTシャツ（ホワイト、アイボリー）

価格：各5,060円

デニムスカート

価格：7,590円

キャップ（ライトブルー、ダークブルー）

価格：各4,730円

ソックス（ブラック、ホワイト、ピンク）

価格：各990円

プリントTシャツとバックプリントTシャツは、それぞれ異なるデザインで展開。デニムスカートにはワンポイント刺しゅうが施されており、さりげなくキティの世界観を楽しめます。

キャンバストート（アイボリー／ネイビー、ベージュ／ピンク）

価格：各7,150円

ミニトート（ベージュ、ピンク）

価格：各4,400円

パッカブルエコバッグ

価格：3,300円

キャリーオンバッグ

価格：4,950円

ミニチュアトート

価格：2,750円

カラビナ付きポーチ

価格：2,970円

ミラー付きポーチ

価格：3,740円

リールポーチ

価格：3,520円

通勤や通学、お買い物などさまざまなシーンで活躍するアイテムが勢ぞろい。特にキャンバストートやミニトートは、普段使いしやすいカラー展開で大人の女性にもおすすめです。

PLAZAだけで出会える特別なコレクション

今回の「CONVERSE×HELLO KITTY」コレクションは、全国のPLAZA限定で販売される特別企画です。

キャラクターアイテムでありながら子どもっぽくなりすぎず、ファッションに自然に取り入れられるデザインが魅力。

Tシャツやバッグはもちろん、ソックスやポーチなどの小物から気軽に取り入れるのもおすすめです。

また、数量限定での展開となるため、気になるアイテムは早めのチェックがおすすめ。オンラインストアでも商品ページが公開されているので、事前にお気に入りを見つけておくのも良いですね♪

キティ好きもファッション好きも必見♡

「CONVERSE×HELLO KITTY」のPLAZA限定コレクションは、可愛らしさとカジュアルさを絶妙に融合させた特別なラインアップです。

全20アイテムそれぞれに遊び心が詰まっており、日常にさりげなくキティの魅力を取り入れられるのがポイント。

バッグやポーチなど実用的なアイテムも豊富なので、自分用はもちろんギフトにもぴったりです。数量限定販売のため、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください♡