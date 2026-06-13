Netflix週間視聴ランキング（番組）：『誰かがこの町で』『警部補・古畑任三郎』『鉄槌教師』がTOP10入り【6/1/26 - 6/7/26】
動画配信サービス「Netflix」は、日本における週間視聴ランキング（6月1日〜6月7日）を発表。映画以外の番組部門では、2024年12月からWOWOWで放送された『誰かがこの町で』が初登場1位を獲得。2位には、フジテレビで放送された田村正和主演の『警部補・古畑任三郎』が初登場した。
【画像】記事内で紹介しているTOP10入り作品の個別ビジュアル
『誰かがこの町で』は、江口洋介主演、蒔田彩珠らの共演で、新興住宅地を舞台に住民たちの間に渦巻く“同調圧力”が引き起こす恐怖を、生々しく鮮烈に描き出した社会派ミステリー。娘を自殺で亡くした過去を持つ法律事務所の調査員・真崎雄一（江口）と、幼い頃に両親と離れ児童養護施設で育った望月麻希（蒔田）が、19年前に起きた一家失踪事件の真実に迫っていく。
『警部補・古畑任三郎』は、主演の田村正和が演じる、警視庁捜査一課の殺人事件担当・古畑任三郎が、完全犯罪をたくらむ犯人たちと対決していく1話完結型のドラマシリーズ。脚本家・三谷幸喜の代表作としても知られる。
1994年の第1シリーズ（12エピソード）、1996年の第2シリーズ（9エピソード）、1999年の第3シリーズ（10エピソード）が配信中。第2シリーズ・第4話の木村拓哉出演回と、第3シリーズ・第5話の津川雅彦出演回は配信されていない。
初回（第1シリーズ・第1話）のゲストは中森明菜、第1シリーズ・第12話には菅良文太が出演。第2シリーズには、明石家さんま、沢口靖子、草刈正雄、加藤治子、唐沢寿明、澤村藤十郎、山城新伍、鈴木保奈美らが犯人役で登場。第3シリーズには、真田広之、福山雅治、玉置浩二、江口洋介らが出演している。
4位には、韓国ドラマ『鉄槌教師』が初登場。48の国・地域でTOP10入りし、10の国・地域で1位、グローバルランキング（非英語番組部門）でも1位を獲得した。
6月5日に配信開始となった『鉄槌教師』は、学校で横行するいじめを根絶するため、架空の政府機関「教育権保護局」から派遣される監督官たちの活躍を描く。監督を務めるのは、『少年審判』『彼女の私生活』で知られるホン・ジョンチャン。脚本は『今日もあなたに太陽を 〜精神科ナースのダイアリー〜』のイ・ナムギュが手がけている。教育権保護局の精鋭チームを率いるナ・ファジン役にキム・ムヨルと、チェ・ガンソク役にイ・ソンミン。さらに、イム・ハンリム役でチン・ギジュ、ボン・グンデ役でピョ・ジフン（P.O）が出演している。
■日本の週間視聴ランキングTOP10／シリーズ（6月1日〜6月7日）
1：誰かがこの町で（トップ10入り週数：1）
2：警部補・古畑任三郎（1）
3：素晴らしき新世界（5）
4：鉄槌教師（1）
5：地獄に堕ちるわよ（5）
6：黄泉のツガイ（9）
7：転生したらスライムだった件 第4期（9）
8：九条の大罪（10）
9：田鎖ブラザーズ（8）
10：BE-BOP-HIGHSCHOOL（1）
【画像】記事内で紹介しているTOP10入り作品の個別ビジュアル
『誰かがこの町で』は、江口洋介主演、蒔田彩珠らの共演で、新興住宅地を舞台に住民たちの間に渦巻く“同調圧力”が引き起こす恐怖を、生々しく鮮烈に描き出した社会派ミステリー。娘を自殺で亡くした過去を持つ法律事務所の調査員・真崎雄一（江口）と、幼い頃に両親と離れ児童養護施設で育った望月麻希（蒔田）が、19年前に起きた一家失踪事件の真実に迫っていく。
1994年の第1シリーズ（12エピソード）、1996年の第2シリーズ（9エピソード）、1999年の第3シリーズ（10エピソード）が配信中。第2シリーズ・第4話の木村拓哉出演回と、第3シリーズ・第5話の津川雅彦出演回は配信されていない。
初回（第1シリーズ・第1話）のゲストは中森明菜、第1シリーズ・第12話には菅良文太が出演。第2シリーズには、明石家さんま、沢口靖子、草刈正雄、加藤治子、唐沢寿明、澤村藤十郎、山城新伍、鈴木保奈美らが犯人役で登場。第3シリーズには、真田広之、福山雅治、玉置浩二、江口洋介らが出演している。
4位には、韓国ドラマ『鉄槌教師』が初登場。48の国・地域でTOP10入りし、10の国・地域で1位、グローバルランキング（非英語番組部門）でも1位を獲得した。
6月5日に配信開始となった『鉄槌教師』は、学校で横行するいじめを根絶するため、架空の政府機関「教育権保護局」から派遣される監督官たちの活躍を描く。監督を務めるのは、『少年審判』『彼女の私生活』で知られるホン・ジョンチャン。脚本は『今日もあなたに太陽を 〜精神科ナースのダイアリー〜』のイ・ナムギュが手がけている。教育権保護局の精鋭チームを率いるナ・ファジン役にキム・ムヨルと、チェ・ガンソク役にイ・ソンミン。さらに、イム・ハンリム役でチン・ギジュ、ボン・グンデ役でピョ・ジフン（P.O）が出演している。
■日本の週間視聴ランキングTOP10／シリーズ（6月1日〜6月7日）
1：誰かがこの町で（トップ10入り週数：1）
2：警部補・古畑任三郎（1）
3：素晴らしき新世界（5）
4：鉄槌教師（1）
5：地獄に堕ちるわよ（5）
6：黄泉のツガイ（9）
7：転生したらスライムだった件 第4期（9）
8：九条の大罪（10）
9：田鎖ブラザーズ（8）
10：BE-BOP-HIGHSCHOOL（1）